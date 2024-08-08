Фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ» собрал инвалидов-колясочников из нескольких регионов России

Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»
Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» собрал инвалидов-колясочников не только из Московской области, но и из других регионов России. Об этом рассказал председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», член Общественной палаты Московской области, организатор фестиваля Игорь Гундеров.
Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино.
Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»
Игорь Гундеров выразил надежду на то, что в этом году фестиваль посетили не менее 200 участников.
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«Основная идея – чтобы люди с инвалидностью были максимально интегрированы. У нас здесь медали, дипломы, призы и спонсорская поддержка, много всего интересного. Но прежде всего, это общение, взаимодействие. К нам приехали инвалиды из других регионов. И вообще это единственный в России фестиваль, который проводится исключительно для инвалидов-колясочников. Мы это делаем благодаря тому, что нас поддерживают транспортом. Ни в одном регионе такого мероприятия нет», – отметил Гундеров.
Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»
Для участников подготовили концертную программу, спортивные состязания и мастер-класс. Состоялся товарищеский матч по футболу на электроколясках с участием спортсменов из Москвы и Подмосковья.
«Это уже второй фестиваль. Его задача – интегрировать людей с инвалидностью в общественно-политические и спортивные процессы. Здесь открыты разные площадки, люди могут поиграть в различные спортивные игры, поучаствовать в культурной программе, пообщаться с нашими партнёрами. Московская область оказывает нам большую поддержку», – сказал организатор фестиваля.Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»
Игорь Гундеров выразил надежду на то, что в этом году фестиваль посетили не менее 200 участников.
«В прошлом году он собрал около 200 инвалидов-колясочников. Сейчас надеемся, что участников тоже будет много. Мы постарались сделать так, чтобы было интересно. У нас на выставке технических средств реабилитации представлена различные коляски, тренажёры, чтобы люди приехали и могли всё посмотреть, попробовать», – отметил глава организации.Он добавил, что с прошлого года к работе общественной организации инвалидов «Колесница» начали подключаться и участники СВО. Они обещали приехать и на нынешний фестиваль.
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Лора Луганская