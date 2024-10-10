Роспотребнадзор: в МГУ зарегистрирован случай заболевания корью

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Случай заболевания корью зарегистрировали в Институте стран Азии и Африки МГУ. Как проинформировал Роспотребнадзор, до 18 октября в вузе будут дистанционные занятия.
«Руководством учебного заведения были приняты меры об ограничении посещения вуза студентами и преподавателями. В настоящее время в вузе установлен дистанционный формат обучения. Он продлится до 18 октября», — сказано в сообщении.Ситуацию контролируют специалисты ведомства. Предписано провести противоэпидемические мероприятия в корпусе на улице Моховая.
Ранее сообщалось, что подмосковные медики помогли подростку, который онемел из-за гнойника в мозгу. Парню вернули способность говорить.
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Никита Кротов