Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие микроРНК

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Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2024 года присуждена американским ученым Виктору Амбросу и Гари Равкину за открытие молекул микроРНК. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.
Ученым удалось открыть новый класс крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов. В Нобелевском комитете подчеркнули, что это открытие позволило выявить абсолютно новый принцип регуляции генов.
Церемония награждения Нобелевский лауреатов состоится в начале декабря в Стокгольме. Амброс и Равкан разделят одиннадцать миллионов шведских крон (порядка 1 млн евро).
Ранее профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов раскрыл перспективы развития нанотехнологий в России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Церемония награждения Нобелевский лауреатов состоится в начале декабря в Стокгольме. Амброс и Равкан разделят одиннадцать миллионов шведских крон (порядка 1 млн евро).
Ранее профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов раскрыл перспективы развития нанотехнологий в России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова