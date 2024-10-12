В Словении ликвидировали единственный европейский филиал МГУ

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В Словении ликвидировали единственный европейский филиал Московского государственного университета (МГУ). Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что изначально филиал университета в городе Копер был открыт по просьбе властей Словении. Однако недавно в МГУ поступило письмо от руководства университета-партнёра о закрытии филиала. Минобрнауки России и руководство российского МГУ не имеют к этому никакого отношения.
Садовничий подчеркнул, что руководство МГУ никогда не отказывалось от международного сотрудничества и не выступало с инициативами, направленными на ухудшение отношений с другими странами.
Ректор выступил на использование любой имеющейся возможности. А также рассказал, что на Дне первокурсника руководство вручало звания почётного профессора. Одна из наград досталась гражданину Германии, который окончил МГУ. Он специально прилетел в Москву ради участия в этом мероприятии.
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Садовничий подчеркнул, что руководство МГУ никогда не отказывалось от международного сотрудничества и не выступало с инициативами, направленными на ухудшение отношений с другими странами.
Ректор выступил на использование любой имеющейся возможности. А также рассказал, что на Дне первокурсника руководство вручало звания почётного профессора. Одна из наград досталась гражданину Германии, который окончил МГУ. Он специально прилетел в Москву ради участия в этом мероприятии.
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Анастасия Чинкова