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В Словении ликвидировали единственный европейский филиал МГУ

12 октября 2024, 10:29
Фото: iStock/ABGlavin

Фото: iStock/ABGlavin

В Словении ликвидировали единственный европейский филиал Московского государственного университета (МГУ). Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что изначально филиал университета в городе Копер был открыт по просьбе властей Словении. Однако недавно в МГУ поступило письмо от руководства университета-партнёра о закрытии филиала. Минобрнауки России и руководство российского МГУ не имеют к этому никакого отношения.

Садовничий подчеркнул, что руководство МГУ никогда не отказывалось от международного сотрудничества и не выступало с инициативами, направленными на ухудшение отношений с другими странами.



Ректор выступил на использование любой имеющейся возможности. А также рассказал, что на Дне первокурсника руководство вручало звания почётного профессора. Одна из наград досталась гражданину Германии, который окончил МГУ. Он специально прилетел в Москву ради участия в этом мероприятии.

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NASA запустит аппарат к спутнику Юпитера
12 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/LaserLens

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) после 14 октября запустит аппарат к спутнику Юпитера Европе, чтобы установить, есть ли там условия для жизни. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что запуск миссии Europa Clipper будет осуществлён с пускового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Для запуска будет использована тяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy от американской компании SpaceX.

Напомним, что спутник Европа является одним из четырёх крупнейших спутников Юпитера, который был открыт Галилео Галилеем ещё в XVII веке. Поверхность спутника покрыта льдом, под слоем которого находится многокилометровый океан из жидкой воды. Этот водоём производит обмен газами и минералами со льдом на поверхности и содержит в себе водород. Всё это способно поддерживать жизнь микроорганизмов.

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#космос
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#планета
#исследование
#вода
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Синоптик Вильфанд: В Москве зимой будут морозы и гололедица
12 октября 2024, 10:17

Фото: istockphoto/Niwat Khongpraphat

Предстоящей зимой в Москве ожидается переменчивая погода. Часто будет наблюдаться гололедица, а также крепкие морозы до минус 25 градусов.
Об этом на пресс-конференции предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, особенно сильных морозов москвичам следует ожидать в январе и феврале. В целом же по России зима прогнозируется относительно мягкой по среднемесячным температурным показателям.

Синоптик также добавил, что первый осенний месяц в этом году был в Москве самым светлым за всю историю наблюдений. Солнце в сентябре светило 263 часа при средней норме 147 часов, пояснил он. Также подсчитано, что сентябрь стал третьим в истории среди самых сухих. Зафиксировано выпадение всего 11 миллиметров осадков, заключил Вильфанд.

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#москва
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Блогер Дудь* стал фигурантом административного дела после интервью с Лебедевым
12 октября 2024, 08:57

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Прокуратура привлекла блогера Юрия Дудя* к административной ответственности. Он обвиняется в нарушении закона об иноагентах.
Это произошло после выхода интервью блогера с дизайнером Артемием Лебедевым, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В отношении Дудя* возбуждено административное дело о правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Санкция по этой статье предусматривает административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В прокуратуре пояснили, что блогер разместил на канале «вДудь» видеохостинга YouTube ролик с интервью с Лебедевым, не указав, что этот материал произведён и распространяется иностранным агентом. Иноагентом Дудь* был признан министерством юстиции в апреле 2022 года.

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* Признан иноагентом в РФ
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#рф
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Феофан Милостивый 12 октября: Почему нельзя тратить деньги и делать предложение руки и сердца
12 октября 2024, 00:00

Фото: istock/Smileus

12 октября православная церковь почитает преподобного Феофана Милостивого. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на этот день, что можно и нельзя делать.

Феофан Милостивый — история

Жил Феофан Милостивый в VI веке в сирийском городе Газа и помогал бедным всю жизнь. Он потратил на это почти все свои сбережения и лишился жилья. Святой всегда вел аскетичный образ жизни и стойко переносил все трудности.

В какой-то момент он сильно заболел: его тело покрылось глубокими язвами и ранами. Жена волновалась за него, но он попытался успокоить ее, сказав, что вскоре его душа покинет этот мир, а тело снова станет здоровым. Пророчество Феофана сбылось, он умер, а рубцы и раны на его теле пропали.

Традиции

В этот день верующие вспоминают его добрые дела, а также призывают к милосердию и помощи нуждающимся. В некоторых храмах проводятся службы в честь святого. Верующие могут помолиться о помощи в трудных ситуациях и о благополучии.

Фото: istock/Popescu Marius

Что можно делать 12 октября 2024

— Уделите помощь нуждающимся;

— В старину девушки брали у знакомых соль и рассыпали её в виде креста на входе в дом. Считалось, что это поможет в скором времени найти мужа;

— Мужчина может отправиться на охоту, если ему повезет поймать зайца, это принесет удачу на весь год.

Что нельзя делать 12 октября 2024

— Нельзя тратить деньги и покупать вещи, которые вам не нужны;

— Нельзя устраивать помолвку или делать предложение руки и сердца;

Фото: istock/PeopleImages

— Воздержитесь от конфликтов и не обижайтесь на людей.

Приметы на погоду

Если на небе много звезд, это предвещает урожайный год, но осень будет сухой. Если вечером или утром наблюдается густой туман, в ближайшие дни будет солнечно и тепло. Если на улице много грибов, зима наступит поздно. Если соль в солонке отсырела, скоро начнутся сильные дожди.

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Брокер Ракута раскрыл методы экономии на аренде жилья в Москве
Брокер Ракута рекомендовал снимать квартиры со старым ремонтом
11 октября 2024, 22:09

Фото: iStock/Rafa Jodar

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что для экономии средств на аренде жилья в Москве можно снимать объекты со старым ремонтом, поскольку они стоят дешевле.
Также можно рассмотреть вариант с территориальной удалённостью от метро, они также будут более выгодны в цене.

«Единственный способ сэкономить в таких условиях — рассматривать аренду подальше от Москвы, где не так близко будет транспортная доступность или же худшее состояние ремонта. В таком случае можно рассмотреть квартиру чуть дешевле. Если же это будет неплохой жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью, то здесь выгодных предложений искать не стоит», — пояснил в беседе с NEWS.ru Ракута.

Ранее сообщалось, что за год стоимость квадратного метра в новостройках премиум-класса Москвы выросла на 18%.

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Бирюков: в Москве завершили благоустройство у вокзала Митьково
11 октября 2024, 21:19

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

В Москве завершили благоустройство у вокзала Митьково, комплекс городского хозяйства закончил все работы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. По его словам, в результате удалось улучшить транспортную и пешеходную доступность территорий.
«Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности территорий около московского городского вокзала, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В границы работ вошли улицы 3-я Рыбинская, Лобачика, Русаковская, Шумкина, переулки Сокольнический, Микульский, Старослободский и Рыбинский», — отметил он.
Бирюков пояснил, что в рамках проекта расширили пешеходные зоны, обновив их покрытие на 25 тысяч квадратах, уложили новый асфальт на 30,7 тысячах квадратных метров, поставили 174 новых фонаря и 10 новых остановок.

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#москва
#благоустройство
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Россиянам раскрыли, переживут ли китайские авто эту зиму в РФ
«Авилон»: Китайские авто теперь более адаптированы к русской зиме
11 октября 2024, 20:55

Фото: iStock/djedzura

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров заявил о большей адаптированности китайских автобрендов к погодным условиям в России.
«За последние год-полтора практически все автопроизводители в той или иной мере адаптировали свои машины к погодным условиям России. В модели были добавлены зимние опции, у некоторых увеличили объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторных батарей», — пояснил в беседе с Газета.ру Петров.

При этом основными причинами, почему китайские машины могут не завестись зимой, он назвал редкие поездки, заправка машины топливом низкого качества, а также непрофессионально установленные охранные системы.
А автоэксперт Владимир Сажин порекомендовал уже начать задумываться о замене авторезины.

«Температура падает, особенно в ночное время она уже близится к нулю, и 5-7°C у нас точно есть. Люди, которые ездят за город и в особенности в ночное время суток и рано утром, должны поменять резину. Не нужно забывать, что зимняя резина, особенно шипованная, значительно увеличивает тормозной путь, и нужно все-таки держать дистанцию», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее сообщалось, что немецкому автогиганту Volkswagen впервые в истории грозит закрытие заводов в Германии.

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#автомобили
#китай
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Психолог Крутских раскрыла эффективные способы побороть осеннюю хандру
Психолог Крутских: Творчество и активность помогут побороть осеннюю хандру
11 октября 2024, 19:48

Фото: iStock/Gargonia

Клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявила, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.
Она также объяснила, что причинами угнетённого состояния людей в осеннюю пору являются сокращение светового дня, изменение температуры и повышенная сезонная заболеваемость.

«Эти факторы в совокупности создают условия для возникновения осенней хандры, которая может перерасти в более серьезные формы депрессии», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Крутских.

Специалист добавила, что явными признаками осенней хандры являются апатия, пониженный аппетит, проблемы со сном, изоляция. Крутских рекомендовала обращаться за помощью к специалистам при обнаружении у себя таких состояний.

А специалист Московской службы психологической помощи Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Игонина перечислила причины, по которым многих девушек привлекает типаж «плохого парня». К ним она отнесла заниженную самооценку, стремление чувствовать себя защищённой, бунт против принципов воспитания, личностные особенности отца, а также потребность в самовыражении и скука.

«Мужественность — это прекрасно. Только далеко не все способны отличить ее от чересчур романтизированного современностью «плохиша». А ведь ему в жизни, а не в фильме, присущи еще и эгоизм, грубость, склонность к ревности, абьюзу, а также отсутствие эмпатии, игнорирование чужих потребностей и желаний», — резюмировала в беседе с «Вечерней Москвой» Игонина.

Ранее психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что повысить продуктивность и эффективность в любом деле в первую очередь помогает правильная мотивация, настрой человека.

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#психотерапевт
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#психиатр
#осень
#отношения
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В Подмосковье запустили молодежные театральные фестивали на остросоциальные темы
11 октября 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Федерального подросткового центра

В Подмосковье запустили цикл подростковых театральных фестивалей со спектаклями на остросоциальные темы. Ребята через постановки смогли передать непростые эмоции, заставить зрителя по-другому взглянуть на привычные вещи и творчески проявить себя.
Проект реализовали совместно с Федеральным подростковым центром. Первый фестиваль прошел в музее заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».

К примеру, один из спектаклей подростки посвятили антиутопии «Соль» по повести Александры Зайцевой, где оказавшиеся в альтернативной вселенной дети должны были выбраться из нее, исполнив свои сокровенные мечты. К концу выступления стало понятно, что происходящее с ними — наркотическая кома. Выбравшись из нее, ребята смогли отказаться от зависимости и создать движение «Нет» для борьбы с наркотиками.

Еще одной постановкой стал спектакль «Давай бояться вместе», посвященный подростковым страхам, которыми сложно делиться. Во время выступления каждый актер от своего имени рассказал про свои внутренние переживания: непринятие собственной внешности, плохие отношения с семьей и одноклассниками, боязнь толпы, нежелание показывать свои чувства.

После выступлений ребят эксперты Московского городского педагогического университета провели безоценочное обсуждение спектаклей с участниками и зрителями.

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