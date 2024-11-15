Депутат Толмачев предрёк трёхкратное увеличение семейной ипотеки в 2025 году

Фото: iStock/Evkaz
Депутат Госдумы и заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачев прокомментировал проект федерального бюджета на 2025 год.
Он отметил, что изменения, заложенные там, призваны улучшить социально-экономическое положение граждан.
А менеджер продукта компании Мария Татаринцева рассказала, как сделать ставку по вкладам в банке выше. Она отметила, что это можно сделать, выполнив дополнительные условия банка.
Ранее глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.
Читайте также:
Россиянам предложили альтернативные ипотеке способы приобретения жилья
На первичном рынке Москвы сократилось количество бюджетных квартир
Россиянам объяснили, почему лучше не продавать квартиру сейчас
«Трёхкратное увеличение ожидает семейную ипотеку. В рамках поправок предусмотрено выделение 1,627 млрд рублей на поддержку дальневосточных семей, 1,194 млрд рублей на поддержку инвалидов и их семей, а также 3 млрд рублей на создание инфраструктуры для детского отдыха», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Толмачев.
А менеджер продукта компании Мария Татаринцева рассказала, как сделать ставку по вкладам в банке выше. Она отметила, что это можно сделать, выполнив дополнительные условия банка.
«Обычный набор для получения более высокой ставки: вы должны быть новым клиентом этого банка или перевести в него «новые деньги» из другого банка, надо пользоваться и другими продуктами банка — стать его премиум-клиентом или перевести в этот банк зарплату, совершать траты по дебетовой карте на определённую сумму ежемесячно, пользоваться платной подпиской или пакетом услуг, покупать страховые инвестиционные продукты», — пояснила в беседе с RT Татаринцева.
Ранее глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.
Читайте также:
Россиянам предложили альтернативные ипотеке способы приобретения жилья
На первичном рынке Москвы сократилось количество бюджетных квартир
Россиянам объяснили, почему лучше не продавать квартиру сейчас
Мелисса Тимофеева