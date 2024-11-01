На первичном рынке Москвы сократилось количество бюджетных квартир

Фото: iStock/Евгений Харитонов
Согласно данным компании «Метриум», к концу III квартала 2024 года число квартир и апартаментов в самых доступных ценовых сегментах на рынке новостроек столицы уменьшилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Акционер Олег Колченко прокомментировал данную ситуацию и отметил, что наибольший спрос наблюдается на ликвидные помещения небольших площадей с минимальной общей ценой.
В мэрии Кемерова сообщили о грядущем строительстве двух многоквартирных домов. Отмечается, что гаражи, которые в настоящее время стоят на месте постройки новых проектов, будут перенесены.
Ранее управляющий директор агентством недвижимости Руслан Сырцов заявил, что доля квартир, продаваемых в Москве без отделки, выросла по итогам июля-сентября на 4% за год.
Читайте также:
В Москве увеличилось число продаваемых без отделки квартир
Экономист Беляев раскрыл, кому может быть нужна ипотека без льготных программ
Риэлтор Свиридов назвал способы сэкономить на аренде жилья
«Для каждого сегмента рынка характерны свои показатели по метражу и цене, но на начальных стадиях реализации именно такие квартиры продаются быстрее всего», — заявил в беседе с «Известиями» Колченко.
В мэрии Кемерова сообщили о грядущем строительстве двух многоквартирных домов. Отмечается, что гаражи, которые в настоящее время стоят на месте постройки новых проектов, будут перенесены.
«Все металлические гаражи на территории города Кемерово размещались временно – до момента развития и застройки занимаемой гаражами территории современной инфраструктурой. Перенос металлических гаражей выполняется только там, где в ближайшее время планируется строительство новых объектов», — приводит «Сiбдепо» сообщения мэрии Кемерова.
Ранее управляющий директор агентством недвижимости Руслан Сырцов заявил, что доля квартир, продаваемых в Москве без отделки, выросла по итогам июля-сентября на 4% за год.
Читайте также:
В Москве увеличилось число продаваемых без отделки квартир
Экономист Беляев раскрыл, кому может быть нужна ипотека без льготных программ
Риэлтор Свиридов назвал способы сэкономить на аренде жилья
Мелисса Тимофеева