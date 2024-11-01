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На первичном рынке Москвы сократилось количество бюджетных квартир

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Согласно данным компании «Метриум», к концу III квартала 2024 года число квартир и апартаментов в самых доступных ценовых сегментах на рынке новостроек столицы уменьшилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Акционер Олег Колченко прокомментировал данную ситуацию и отметил, что наибольший спрос наблюдается на ликвидные помещения небольших площадей с минимальной общей ценой.

«Для каждого сегмента рынка характерны свои показатели по метражу и цене, но на начальных стадиях реализации именно такие квартиры продаются быстрее всего», — заявил в беседе с «Известиями» Колченко.



В мэрии Кемерова сообщили о грядущем строительстве двух многоквартирных домов. Отмечается, что гаражи, которые в настоящее время стоят на месте постройки новых проектов, будут перенесены.

«Все металлические гаражи на территории города Кемерово размещались временно – до момента развития и застройки занимаемой гаражами территории современной инфраструктурой. Перенос металлических гаражей выполняется только там, где в ближайшее время планируется строительство новых объектов», — приводит «Сiбдепо» сообщения мэрии Кемерова.

Ранее управляющий директор агентством недвижимости Руслан Сырцов заявил, что доля квартир, продаваемых в Москве без отделки, выросла по итогам июля-сентября на 4% за год.

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Россиянам предложили альтернативные ипотеке способы приобретения жилья
Риэлтор Апрелев предложил рассмотреть схемы обмена жилья
01 ноября 2024, 18:57

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

Глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.
«Существует несколько схем обмена недвижимости. Одна из них — продажа квартиры с условием поиска нового жилья. Важно, чтобы покупатель имел возможность временно оставаться в своей квартире, что снижает уровень стресса при поиске нового жилья. Возможен вариант, когда собственник временно снимает жильё после продажи своей квартиры, сохраняя за собой прописку», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Также он отметил, что сегодня может быть более выгодной аренда жилья вместно его покупки.

До этого эксперт Наталья Перескокова рассказала, как без проблем купить ипотечную квартиру. В беседе с изданием Манитаймс она отметила, что банк, давший ипотеку, должен одобрить переоформление ипотечного кредита на покупателя. Как передаёт Pravda.Ru, специалист подчеркнула, что здесь главное правильно оформить все необходимые документы.

Ранее сообщалось, что к концу III квартала 2024 года число квартир и апартаментов в самых доступных ценовых сегментах на рынке новостроек столицы уменьшилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности на железной дороге в непогоду
01 ноября 2024, 18:25

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В условиях непогоды на объектах железнодорожной инфраструктуры следует соблюдать особую осторожность. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса Московской области, напомнив основные правила безопасности.
«При пересечении путей пользуйтесь только оборудованными переходами, не отвлекайтесь на телефон, снимайте наушники. Не закрывайте обзор зонтиками и опускайте капюшоны. На платформе ждите поезд, не выходя за ограничительную линию. Подходите к вагонам только после полной остановки состава. Крайне опасно прыгать с платформ, а также гулять вдоль путей и по ним», – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Московской области в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия – дождь со снегом, местами гололедица и усиление ветра до 21 м/с.

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#московская область
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В Арктике исчез остров из архипелага Земля Франца-Иосифа
Остров Месяцева исчез из архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике
01 ноября 2024, 18:19

Фото: iStock/Sergey Zemnuhov

В архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.
Доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко сообщил, что за островом следили в течение 2020-2022 годов. Однако теперь он полностью растаял. Причиной этому стало глобальное потепление.

Кучейко подчеркнул, что исчезновение острова требует корректировки всех навигационных карт.

Отмечается, что в 2015 году площадь острова составляла 53 гектара, а в августе 2024 года она сократилась до трёх гектаров. Уже через месяц, то есть в сентябре этого года, остров окончательно исчез.

В июне 2023 года генсек ООН Антониу Гутерреш объявил, что температура на Земле к концу века поднимется на примерно 2,8 градуса, если государства не радикализируют свои стратегии декарбонизации.

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#температура
#оон
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В Кашире провели ежегодную акцию «Согреем детские сердца»
01 ноября 2024, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В каширском храме Петра и Февронии Муромских прошла ежегодная акция «Согреем детские сердца». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
После божественной литургии протоиерей Виталий Коценко побеседовал с детьми о семье, учёбе, добросердечии и взаимопомощи. Юная Лиза Чаплина прочитала собственное стихотворение «Мой папа», посвящённое находящемуся в зоне СВО отцу. В акции приняли участие замглавы муниципалитета Светлана Зосимова, депутаты окружного Совета депутатов Ян Реппель и Вячеслав Кузнецов.
«Добрые сердца наших детей – основа их светлых мыслей. Мы, взрослые, стараемся, чтобы дети стали нашим лучшим продолжением, чтобы они были умнее, добрее и отзывчивее, окружаем их заботой и теплом. Нынешняя акция как раз и позволяет это сделать», – сказал отец Виталий.
После беседы со священником наставления ребятам дали почётные гости. А Виталий Коценко раздал подарки.

Как отметили в пресс-службе, акция «Согреем детские сердца» проходит несколько дней. Ранее в храме побывали дошкольники. А 1 ноября отец Виталий посетил Центр социального обслуживания и реабилитации «Ступинский». Там он встретился с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

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#московская область
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Росавиация рассказала о работе московских аэропортов после введения плана «Ковёр»
Росавиация: аэропорты московского региона работают штатно
01 ноября 2024, 18:08

Фото: iStock/Sitikka

Столичные аэропорты работают в штатном режиме после введения плана «Ковёр». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее Telegram-каналы писали, что во Внуково, Жуковском и Домодедово ввели план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотника, следующего со стороны Курской области.

В 15:25 появилась информация о том, что вышеуказанные авиагавани восстановили работу в штатном режиме. Позднее пресс-службы аэропортов подтвердили эти сведения.

Также ранее подмосковные Telegram-каналы сообщили об угрозе атаки БПЛА на Раменское, в сторону которого направлялся дрон со стороны Калужской области. После была объявлена отмена тревоги.

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#аэропорт внуково
#аэропорт домодедово
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#опасность
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Религиовед Лункин объяснил плюсы передачи РФ Александровского подворья
01 ноября 2024, 17:50

Фото: iStock/Alexander Donin

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что тема Александровского подворья звучит достаточно давно и является одним из элементов отношений России и Израиля.
Он отметил, что тот факт, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к этому вопросу, говорит об улучшении российско-израильских отношений.

«Всегда тема Александровского подворья символизировала некие шаги, которые делаются друг к другу нашими странами. Несмотря на военные действия, Нетаньяху счёл возможным вернуться к работе рабочей группы, которая занимается темой возврата подворья. Это хорошо для российско-израильских отношений, и, конечно, это было бы восстановлением исторической справедливости в отношении Российского государства», — пояснил в беседе с RT Лункин.

Специалист выразил уверенность в том, что в конечном итоге подворье будет возвращено России.

До этого священник храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко объяснил противоречие практик йоги православной христианской вере.

«В христианстве не одобряется поклонение иным богам. В йоге этого нет, здесь человек просто занимается оздоровительной процедурой. Но при этом она предполагает следование некоторой философии и практикам, которые подменяют собой христианское богословие. Йога — это в меньшей степени физические упражнения, и в большей степени введение себя в духовное состояние, которое мы воспринимаем как ошибочное. Богоотступничества тут нет, но происходит увлечение энергетическими заблуждениями», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Савченко.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества среди военных, так как «война порождает к жизни деформированные формы духовности», в связи с чем призвал войсковых священников рассказывать о православных святых, которые защищали родину.

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#православие
#священник
#йога
#министр
#израиль
#россия
#политика
#история
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Подмосковные муниципалитеты получили ещё 33 ГАЗели для коммунальщиков
01 ноября 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Минчистоты

Водителям и директорам муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья вручили ключи ещё от 33 ГАЗелей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Оно продолжает пополнять технический парк городских округов.
«ГАЗель – универсальная машина для перевозки инструментов, материально-технической инфраструктуры и рабочих бригад. Автомобили получили представители Наро-Фоминска, Одинцова, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Подольска, Пушкинского, Сергиева Посада, Ступина, Химок, Чехова, Шатуры и Электростали», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что всего в рамках губернаторской программы министерство закупило более 1,8 тыс. средств коммунальной техники и оборудования.

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#грузовик
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#коммунальные службы
#подмосковье
#московская область
#жкх
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Сумма исков российских телеканалов к Google превышает всё мировое богатство
01 ноября 2024, 17:43

Фото: iStock/undefined

Штраф в размере двух ундециллионов (единица с 36 нулями) рублей, который был назначен российским судом компании Google за отказ разблокировать YouTube-каналы нескольких телеканалов, превышает всё совокупное мировое богатство. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По данным Boston Consulting Group, совокупное мировое богатство по итогам 2023 года составило 477 триллионов долларов. А объём мирового ВВП в прошлом году равняется 105 триллионам долларов. Выписанный Google штраф в разы превышает эти показатели.

Согласно оценки американской газеты, в скором времени сумма штрафа может достичь гугола (единица со 100 нулями), в честь которой и назван сам поисковик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данный штраф, отметил, что сумма исполнена символизма.

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#google
#штраф
#мир
#сша
#ввп
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В Саратове осудили тренера на восемь лет за развращение детей
01 ноября 2024, 17:40

Фото: iStock/ jbreeves

Саратовский областной суд приговорил тренера за развращение несовершеннолетних воспитанников к восьми годам колонии строгого режима, информирует суд в своем Телеграм-канале.
67-летний тренер-преподаватель из Саратова систематически совершал развратные действия без применения насилия. Жертвами педофила стали трое воспитанников. Мужчина точно знал, что потерпевшие не достигли совершеннолетия. По данным следствия, преступные действия происходили в период с декабря 2021 года по март 2023 года.

«Мужчина нарушил охраняемую законом половую неприкосновенность несовершеннолетних, причинив им своими действиями нравственные переживания и моральные страдания, оказав негативное влияние на их последующее нормальное психическое, нравственное и половое развитие», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по статье 135 УК РФ пункта «а» части 3. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строго режима в течение восьми лет. Ему также будет запрещено работать в сфере детского-юношеского спорта, образования, воспитания с несовершеннолетними сроком на восемь лет.

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Подмосковье ищет медработников