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Россиянам объяснили, почему лучше не продавать квартиру сейчас

Экономист Ермилова рекомендовала не продавать квартиру до снижения ставок
29 октября 2024, 19:59
Фото: iStock/DragonImages

Фото: iStock/DragonImages

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что для собственников квартир сейчас не выгодно продавать недвижимость, лучше дождаться для этого снижения ипотечных ставок.


«В основном квартиры приобретаются с использованием ипотеки, а она в этом году сильно подорожала. Это связано с ростом ключевой ставки. Классические программы кредитования стали невыгодными. Существенные переплаты и большие ежемесячные платежи снизили спрос. А льготные программы в основном не распространяются на вторичное жильё», — объяснила в беседе с Газета.ру Ермилова.

Ранее управляющий директор агентством недвижимости Руслан Сырцов заявлял, что доля квартир, продаваемых в Москве без отделки, выросла по итогам июля-сентября на 4% за год.

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Свыше 100 молодых людей собрались на награждение волонтёров Подмосковья
29 октября 2024, 20:10

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Доме правительства Московской области наградили самых активных волонтёров региона. На торжественное мероприятие собрались более 100 молодых людей, чтобы отметить важную дату – День волонтёра Подмосковья. Он был учрежден в 2017 году. Московская область – единственный российский регион, где у добровольцев есть своя праздничная дата.
«Наши волонтёры самые-самые – сильные, смелые, ответственные, искренние, которые никогда не оставят человека в беде. Вы лучшие в Московской области и во всей нашей стране. Отдельные слова благодарности – руководителям волонтёрских организаций, ресурсных центров, наставникам, потому что делать добрые дела – это важно, но ещё более важно делать это системно и профессионально. Вы справляетесь с задачами, непростыми вызовами, будь то ЧП в Подольске или теракт в «Крокусе», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Она поблагодарила волонтёров за добрые сердца и за то, что они всегда рядом.
«Спасибо, что вы – команда. Сегодня прекрасная возможность поблагодарить вас за активную работу и помощь, а также передать награды от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», – добавила Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО

В 2021 году в Подмосковье была учреждена ведомственная награда – нагрудный знак «За развитие добровольчества (волонтёрства) в Московской области». За три года знака были удостоены 70 самых активных волонтёров, сейчас – ещё 10.

Один из них – координатор движения «Волонтёры Подмосковья», руководитель Добро.Центра в городском округе Пушкино Денис Колесникович. На базе его центра проходят творческие встречи, спектакли. Волонтёры помогают в организации крупных мероприятий, организуют свои – например, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов для военных.
«У нас в Подмосковье сформировалась дружная команда единомышленников, друзей. Нас много, и мы разные. Есть волонтёры-медики, волонтёры-спасатели, эковолонтёры, волонтёры культуры. Но мы все – одна большая семья», – поделился Колесникович.
Большой вклад вносят волонтёры в региональный гуманитарный проект «Доброе дело». В апреле 2022 года ученики гимназии имени Е.М. Примакова предложили помочь жителям Донбасса. Это предложение поддержал Андрей Воробьёв. К акции присоединились все школы региона. Во всех городских округах открылись пункты сбора, куда жители приносят вещи.

После начала мобилизации вся работа сконцентрировалась на поддержке участников СВО и их семей. Волонтёры Подмосковья помогают организовывать сборы и сами возят грузы в Донбасс. Ребята шьют спальники и термобелье, делают печки-буржуйки, плетут маскировочные сети. Сегодня в Подмосковье работают 86 волонтёрских пунктов сбора гуманитарной помощи, откуда отправили уже более 7 тыс. тонн груза.

Кроме того, добровольцы помогают работе центров поддержки участников СВО и их семей. Вместе со специалистами активисты движения отработали уже более 20 тыс. запросов.

За активный вклад в помощь участникам спецоперации и жителям Донбасса Благодарственным письмом Росмолодёжи наградили Егора Балева, Елену Жарову и Екатерину Скорикову.

Волонтёры помогают и в организации крупных федеральных и международных событий. Так, весной в Сочи состоялся Всемирный фестиваль молодёжи. Туда отправился 91 волонтёр Подмосковья. За активное участие в работе фестиваля Благодарственным письмом губернатора наградили Кирилла Котельникова из Подольска.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Уже четыре года волонтёры Подмосковья участвуют в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В этом году более 3,5 тыс. человек привлекали жителей области к голосованию и в итоге собрали более 250 тыс. голосов. Благодарственные письма Министерства строительства и ЖКХ России волонтёрам вручила председатель совета ассоциации Добро.рф Алина Яшина.
«Спасибо правительству Московской области, Министерству информации и молодёжной политики региона за системную поддержку добровольческого движения, общественных организаций. Это очень здорово. Ребята, каждому из вас большой поклон за ваш вклад, за то, что у вас горит сердце, за то, что вы готовы всегда прийти другим на помощь», – сказала Яшина.
Сейчас движение насчитывает более 50 тыс. добровольцев. Главные направления их деятельности – сбор и отправка гуманитарной помощи, поддержка участников СВО и их семьей, помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями, экологические проекты, доставка адресной помощи, помощь в организации мероприятий и акций. За четыре года добровольцы провели более 12 тыс. мероприятий.

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#екатерина швелидзе
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#дпмо
#подмосковье
#московская область
#молодёжь
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«В регионе депрессивная обстановка»: депутат ГД высказался о запрете алкоголя в Вологде
Депутат Леонов прокомментировал частичный запрет продажи алкоголя в Вологде
29 октября 2024, 20:05

Фото: iStock/ Yana Tikhonova

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал частичный запрет алкоголя в Вологде .
Сергей Леонов считает, что ограничения по продаже спиртных напитков вряд ли будет эффективным.

Ранее стало известно, что власти Вологодской области разрешат продавать алкогольную продукцию только в течение двух обеденных часов — с 12 до 14 часов. В случае их одобрения условия вступят в силу с 1 марта 2025 года.

«Ситуацию меняет другое — долгая трудоемкая работа. Это и пропаганда здорового образа жизни, и, что самое важное, создание условий для занятия спортом, для досуга для детей, подростков, взрослых. Если была бы у нас в каждом дворе достойная детская площадка, спортивная площадка, воркаут-площадка, чтобы молодежь не слонялась, в том числе и взрослые. Они же не могут себе многие позволить в театр пойти, в кино сходить, они сидят дома на кухне бухают. Вот их времяпрепровождение», — высказался депутат.

Леонов считает, что чем доступнее для россиян будут другие виды досуга, тем меньше они будут употреблять спиртное.

«Если в регионе депрессивная обстановка, работать негде, проблемы с ЖКХ — люди больше будут употреблять алкоголя. Если будет позитивная ситуация — то меньше будут употреблять. Тут огромное количество факторов, которые влияют на ситуацию», — подчеркнул депутат Госдумы.

Сергей Леонов полагает, что идея может распространиться по всей стране.

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Подмосковных школьников и студентов пригласили к участию в форуме «Шаг в будущее»
29 октября 2024, 19:36

Фото: пресс-служба Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее»

Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее» состоится 24-28 марта 2025 года в Москве. Об этом «Радио 1» сообщили организаторы мероприятия.
Подмосковных школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов, имеющих собственные достижения в области исследований и разработок, приглашают принять участие в отборочном туре. По его результатам будут отобраны 1000 самых амбициозных и талантливых молодых людей.

Отмечается, что тематика форума охватывает самые актуальные направления в сфере инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук.

Форум проводится при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минобороны России, Российской академии наук, Российской академии образования, Национального агентства развития квалификаций, государственных корпораций, высокотехнологичных компаний, институтов инновационного развития и ряда других организаций.

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Россиянка выиграла в лотерею миллионы и потратит их на покупку квартиры
29 октября 2024, 19:27

Фото: istockphoto/Ralf Geithe

Жительница Дзержинска в Нижегородской области выиграла в лотерею два миллиона рублей. На эти деньги она хочет приобрести квартиру.
Об этой редкой удаче сетевое издание «Время Н». Женщина рассказала корреспонденту, что несколько раз в месяц они вместе с мужем участвуют в различных лотереях и розыгрышах. Нельзя сказать, чтобы они рассчитывали на какой-то сказочный приз, скорее это просто вошло в привычку. Прежде супругам удавалось выигрывать лишь по 100-200 рублей.

Россиянка призналась, что этот выигрыш стал для неё и её мужа настоящим сюрпризом, конечно же, очень приятным. На призовые деньги они хотят приобрести квартиру и тем самым помочь детям решить свои бытовые вопросы.

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В России наблюдается дефицит пальмового масла
«Ъ»: поставки пальмового масла в Россию сократились на 8,7%
29 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/slpu9945

Поставки пальмового масла в Россию за первые девять месяцев 2024 года упали на 8,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 638 тысяч тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Масложирового союза.
Отмечается, что начались проблемы с логистики. Ранее танкер из Индонезии достигал России в среднем за 40-60 дней. Теперь же на это требуется куда больше времени из-за угрозы судоходству в Красном море.

Усугубил ситуацию рост мировых цен на пальмовое масло. На Индонезию приходится 98% импорта этого продукта в Россию. Однако в этому году случился неурожай, а в следствие чего снизилось производство. Это, в свою очередь, спровоцировало рост цен, который составил 20-25 процентов, сообщил директор «Совэкона» Андрей Сизов.

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Чаплин: Возможность забрать пенсионные накопления может вызвать мошенничества
29 октября 2024, 18:07

Фото: iStock/gl0ck

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил о том, что на фоне возможности забрать пенсионные накопления могут начать действовать различные мошенники.
Он рекомендовал никому не рассказывать о своих возможности забрать разом до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений.

«Получение накоплений имеет большое значение и для самих граждан,и для государственной пенсионной системы. Индексация предельной суммы для единовременной выплаты отражает инфляционные процессы и рост прожиточного минимума, что делает изъятие накоплений более доступным. Это позволяет не только улучшить благосостояние пенсионеров, но и стимулировать экономическую активность. Но лучше никому не рассказывать о том, что есть возможность получения такой крупной суммы денег», — пояснил в беседе с RT Чаплин.

А председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что возможность единовременно забрать большую сумму денег в качестве пенсионных накоплений крайне выгодна для самих граждан.

«Механизм этот хороший, раньше он был привязан к теоретически заработанной пенсии, это создавало много сложностей, но потом его отвязали от страховой пенсии при определении ежемесячной единоразовой выплаты и привязали к прожиточному минимуму. Количество получателей разовых выплат увеличивались, это удобно», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Ранее сообщалось, что в России собираются освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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День иконы Божией Матери «Избавительница»: в чем помогает, молитва и история праздника
29 октября 2024, 18:00

Фото: iStock/Sergei Dolgov

Каждый год 30 октября православная церковь отмечает праздник одного из чудотворных образов Богородицы — иконы Божией Матери «Избавительница». «Радио 1» расскажет об истории этой святыни.

Когда День иконы Божией Матери «Избавительница»


День иконы Божией Матери «Избавительница» отмечается 30 октября (по старому стилю — 17 октября).

Образ известен множеством чудес, которые происходили благодаря молитвам перед ним.

История Дня иконы Божией Матери «Избавительница»


На протяжении долгого времени икона Божией Матери «Избавительница» находилась в Пантелеимоновом монастыре на горе Афон в Греции. В 1841 году жители греческого города Спарта обратились к ней с молитвой о помощи в борьбе с нашествием саранчи. После молитвы насекомые исчезли.

В 1889 году икону доставили в Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь на Кавказе. В том же году в честь иконы установили праздник.

Император Александр III взял эту икону с собой во время путешествия с юга, и тогда произошло ещё одно чудо. Несмотря на катастрофу на железной дороге, император и его семья выжили. Празднование в честь иконы назначено на день чудесного спасения императорской семьи.

Кто такая «Избавительница от бед»


Божия Матерь «Избавительница от бед» — это один из наиболее почитаемых образов, олицетворяющий милосердие и защиту. Образ призван утешать людей в бедствиях и давать надежду на лучшее.

На иконе изображена Пресвятая Богородица, которая держит в руке Богомладенца, благословляющего десницей.

Икона Божией Матери «Избавительница»


Фото: iStock/Aleksandr Grechanyuk

В чем помогает икона Божией Матери «Избавительница»


Перед иконой Божией Матери «Избавительница» можно молиться о здоровье, разрешении трудных ситуаций, избавлении от зависимостей, спасении от опасностей и исцелении от душевных болезней.

Икона известна своей силой и неоднократно помогала людям справиться с голодом, бедствиями и стихиями.

Известно множество случаев исцеления от тяжёлых недугов и помощи страждущим, которые обращались к ней с искренней верой.

Молитвы перед иконой Божией Матери «Избавительница»


О Мати Божия, помоще наша и защито, присно буди нам избавительница, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя призываем, умилосердися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наша скорбныя и слезныя молитвы приими, и якоже хощеши успокой и обрадуй нас, любящих Твоего возлюбленнаго Сына, Ему же слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь.

Яко пресветлая звезда, просия божественными чудесы святой образ Твой, Избавительнице, лучами благодати и милосердия Твоего озарив в нощи скорбей сущих. Подаждь убо и нам, всеблагая Дево, избавление от бед, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.

Ко иконе Твоей, Пресвятая Госпоже, бедствовавший с верою притекше, заступлением Твоим избавишася от злых, но, яко Мати Христа Бога, и нас свободи от лютых обстояний, временных и вечных, да зовем Ти: радуйся, Избавительнице наша от всех бед.

Где находится образ Божией Матери «Избавительницы»


Икона Божией Матери «Избавительница» находится в соборе Новоафонского Симоно-Кананитского мужского монастыря. Этот монастырь считается духовным центром Кавказа.

В 1992 году пожилая монахиня Гавриила передала похожую на оригинал старинную икону небольшого размера (12 на 15 сантиметров) в Почаевскую лавру, где она хранится до сих пор.

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#религия
#церковь
#приметы
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В 1,6 тыс. подмосковных домах с начала года устранили перебои с электричеством
29 октября 2024, 17:40

Фото: iStock / howtogoto

Управляющие компании Подмосковья с начала года устранили перебои в подаче электроэнергии более чем в 1,6 тыс. многоквартирных домах региона. Работы велись под код контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Причины перебоев с электричеством разные: неисправность электросетей, резкое увеличение потребления, износ оборудования или аварийная ситуация. Согласно жилищному законодательству, отключение электроэнергии не должно превышать двух часов, если есть два независимых источника питания. Если резервного источника нет, допускается отсутствие электроснабжения до суток», – пояснили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что при проблемах с подачей электроэнергии нужно обратиться в свою управляющую организацию.

Жители Подмосковья могут оставить заявку, позвонив по номеру 122*4. Трубку снимет робот Женя. В экстренных ситуациях он перенаправит звонок на оператора. А слова «авария» и «тепло» автоматически отправят информацию в диспетчерскую службу.

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#московская область
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Россияне назвали самую высокооплачиваемую среди рабочих профессию
«Авито Работа»: Высокооплачиваемой среди рабочих считается работа дальнобойщика
29 октября 2024, 17:35

Фото: iStock/Urupong

По данным сервиса «Авито Работа», среди рабочих и линейных специалистов самыми высокооплачиваемыми по итогам III квартала этого года стали дальнобойщики.
«Что касается самых высокооплачиваемых профессий среди рабочих и линейных специалистов, лидерами традиционно остаются водители-дальнобойщики. В III квартале средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции достигли 159 095 рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит RT комментарий экспертов.

Также в топе профессий по данному рейтингу оказались промышленные альпинисты и бурильщики.

До этого на торжественном открытии Северо-Западного обхода города Кемерово по новому участку дороги проехало более 150 грузовых автомобилей.

«Пока мы здесь 10 минут находимся, сотни полторы фур прошло. Этот обход для того, чтобы из областной столицы для всех кузбассовцев вывезти транзитный транспорт, а это 17 тыс. единиц в сутки, которые проходят по центральной части города, 44 перекрестка, 22 из них регулируемых. Это нагрузка на экологию, дорожную сеть областного центра, это постоянное негодование жителей и ухудшение комфортных условий проживания для всех кемеровчан», — приводит «Сiбдепо» слова губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

Ранее сообщалось, что расширение Ярославского шоссе в городском округе Пушкино Московской области завершат в 2028 году. Это улучшит транспортную доступность для 1,5 млн автомобилистов.

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Подмосковье ищет медработников