Россиянам объяснили, почему лучше не продавать квартиру сейчас

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Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что для собственников квартир сейчас не выгодно продавать недвижимость, лучше дождаться для этого снижения ипотечных ставок.
«В основном квартиры приобретаются с использованием ипотеки, а она в этом году сильно подорожала. Это связано с ростом ключевой ставки. Классические программы кредитования стали невыгодными. Существенные переплаты и большие ежемесячные платежи снизили спрос. А льготные программы в основном не распространяются на вторичное жильё», — объяснила в беседе с Газета.ру Ермилова.
Ранее управляющий директор агентством недвижимости Руслан Сырцов заявлял, что доля квартир, продаваемых в Москве без отделки, выросла по итогам июля-сентября на 4% за год.
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