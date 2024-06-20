«Раненые дети»: психолог рассказала, как ни в коем случае нельзя наказывать детей

Фото: iStock/kieferpix
Ребенка нельзя бить, игнорировать и ставить в угол в качестве наказания. Об этом рассказала детский психолог Екатерина Пахомова.
«Как ни в коем случае нельзя наказывать детей, иначе можно покалечить их психику: физическое наказание, игнорирование ребенка, крик, публичное унижение, запугивание, шантаж, оскорбление, изоляция, запирание в комнате, наказание темнотой», — рассказала Пахомова в беседе с NEWS.ru.
Она также добавила, что нельзя ставить детей в угол, наказывать сном или едой и лишением того, что уже было обещано. В моменты подобных наказаний ребёнок испытывает сильную тревогу, а его мир рушится из-за того, что его близкий человек вдруг становится злым.
Такие ситуации подрывают доверие не только к родителю, но и ко всему миру. Ребенок чувствует себя ненужным и недостойным любви. Так появляются «раненые дети», заключила психолог.
Читайте также:
Психолог назвала нормальным уставать от своих детей
Психолог рассказала, сколько нужно гулять с ребенком
Психолог Волкова рассказала, как сказки помогают детям справится со стрессом
Элина Позднякова