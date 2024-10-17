Депутат Толмачёв раскрыл главную опасность идеологии чайлдфри

Экспертиза ягод проводится для определения качества продукции, проверки соответствия плодов установленным стандартам и выявления нитратов, пестицидов и других химических веществ. Только ягоды, прошедшие ветеринарно-санитарный контроль, допускаются к продаже. С начала года было проведено более 36 тысяч исследований 24,9 тысяч образцов ягод, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Экспертиза оценивает органолептические свойства (запах, внешний вид без повреждений), радиометрический контроль, дозиметрию и анализ содержания нитратов.



В результате 9 килограммов продукции были изъяты с продажи из-за несоответствия органолептическим требованиям.



Ветеринарно-санитарные инспекторы Госветслужбы Подмосковья отмечают, что ягоды должны быть характерного для своего сорта запаха и вкуса. Ягоды, перевозимые или хранящиеся в повреждённой упаковке, с механическими повреждениями или остатками химических веществ, использованных для борьбы с вредителями, не пройдут проверку качества.





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