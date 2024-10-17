Депутат Толмачёв раскрыл главную опасность идеологии чайлдфри

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв заявил, что идеология чайлдфри оказывает огромное влияние на молодых людей страны, противореча основным ценностям нашего общества – семья и дети.
«Чайлдфри — это полноценная идеология со сложившимся инструментарием и чёткими задачами. Главная из них — сделать так, чтобы население России в перспективе сократилось. Но этим идеям нет места у нас. Мы за то, чтобы наш народ становился больше и сильнее. Опасность не в индивидуальных чайлдфри, а в давлении, которое оказывается на умы множества людей, молодых. Ключевая ценность для нашего народа — семья и дети», — прокомментировал в беседе с RT Толмачёв.
До этого сообщалось, что депутаты Госдумы подготовят законопроект о запрете в РФ деструктивной идеологии в целом.
«С министерством науки отработано два тома материалов. Уже подготовлены исследования, на базе которых будет сделан следующий комплексный шаг нашими коллегами, с кем мы сегодня работаем над этой законодательной инициативой о запрете деструктивной идеологии в целом», – приводит АГН «Москва» комментарий зампреда Госдумы Анна Кузнецова.
Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не нацелен на навязывание женщинам деторождения.
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