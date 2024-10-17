В Госдуму внесён законопроект об аресте покинувших Россию граждан

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В Государственную думу РФ внесён законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан, которые ранее совершили правонарушение. Авторами инициативы выступили Госсовет Республики Татарстан и депутат ГД Айрат Фаррахов.
Документ уже доступен в электронной базе нижней палаты российского парламента. Кабинет министров РФ поддержал законопроект при условии его доработки с учётом замечаний. В пояснительной записке к документу уточняется, что законопроект призван не допустить уклонения правонарушителей от административной ответственности.
Данным законопроектом также предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации.
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