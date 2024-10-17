Володин: Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении

Фото: сайт Кремля
Законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения, принят Государственной думой РФ в первом чтении. Документ поддержали 388 депутатов.
Об этом в своём телеграм-канале написал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что российские законотворцы продолжают формировать единое правовое поле по защите детей, семьи и традиционных ценностей. Председатель Госдумы подчеркнул, насколько важно сейчас оградить людей, особенно подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения (так называемой идеи чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Глава депутатского корпуса также подчеркнул, что речь идёт именно о запрете пропаганды идеи отказа от деторождения, а запретить женщине принимать решение рожать ей или нет, никто не сможет. Такое решение она может принимать только сама, так же как и сама будет определять, с кем она желает посоветоваться об этом, отметил Володин.
Однако ни под каким видом не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребёнка. Что сейчас мы можем постоянно наблюдать в США и Европе, заключил спикер Госдумы.
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Глава депутатского корпуса также подчеркнул, что речь идёт именно о запрете пропаганды идеи отказа от деторождения, а запретить женщине принимать решение рожать ей или нет, никто не сможет. Такое решение она может принимать только сама, так же как и сама будет определять, с кем она желает посоветоваться об этом, отметил Володин.
Однако ни под каким видом не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребёнка. Что сейчас мы можем постоянно наблюдать в США и Европе, заключил спикер Госдумы.
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Александр Бойцов