Матвиенко заявила, что запрет пропаганды чайлдфри не навязывает деторождение

Фото: сайт Кремля
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не нацелен на навязывание женщинам деторождения. Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете».
Она отметила, что ключевым моментом обсуждаемого законопроекта является то, что он ни в коем случае не нацелен на ущемление права каждого взрослого россиянина самостоятельно принимать решение о том, иметь ли ему детей.
Также Матвиенко подчеркнула, что законопроектом не предполагается вводить какие-либо репрессивные меры по отношению к российским женщинам.
Ранее в этот день сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России. За принятие этой инициативы выступили 388 депутатов.
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Также Матвиенко подчеркнула, что законопроектом не предполагается вводить какие-либо репрессивные меры по отношению к российским женщинам.
Ранее в этот день сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России. За принятие этой инициативы выступили 388 депутатов.
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Анастасия Чинкова