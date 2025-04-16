Депутат Толмачёв заявил, чтобы Лорак не возвращалась в Россию с украинским паспортом

Ани Лорак (Фото: Телеграм, @anilorak)
Депутат Госдумы Александр Толмачёв предложил певице Ани Лорак не возвращаться в Россию с украинским паспортом.
Как пишет NEWS.ru, артистка обновила свой украинский паспорт и уведомила об этом ФНС, чтобы и дальше выступать в России. Как писали журналисты, для этой процедуры Лорак пришлось ехать в страну, где есть посольство Украины.
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«Предлагаю уехавшей певице не возвращаться и строить карьеру в столь любимой ей "Незалежной"», — сообщил Толмачёв.Ани Лорак пока никак не комментировала заявление парламентария. По плану ближайший концерт певицы должен состояться 12 мая в Новосибирске.
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Анастасия Чубина