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Депутат Толмачёв заявил, чтобы Лорак не возвращалась в Россию с украинским паспортом

Ани Лорак (Фото: Телеграм, @anilorak)

Ани Лорак (Фото: Телеграм, @anilorak)

Депутат Госдумы Александр Толмачёв предложил певице Ани Лорак не возвращаться в Россию с украинским паспортом.
Как пишет NEWS.ru, артистка обновила свой украинский паспорт и уведомила об этом ФНС, чтобы и дальше выступать в России. Как писали журналисты, для этой процедуры Лорак пришлось ехать в страну, где есть посольство Украины.
«Предлагаю уехавшей певице не возвращаться и строить карьеру в столь любимой ей "Незалежной"», — сообщил Толмачёв.
Ани Лорак пока никак не комментировала заявление парламентария. По плану ближайший концерт певицы должен состояться 12 мая в Новосибирске.

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Эзотерик Зираддин Рзаев раскрыл тайну схождения благодатного огня в канун Пасхи
Эзотерик Рзаев: благодатный огонь в канун Пасхи зажигают люди
16 апреля 2025, 17:23

Фото: iStock/Thanasis Bounas

Ежегодно перед праздником православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме проводится церемония схождения Благодатного огня. Принято считать, что конец света наступит тогда, когда огонь не сойдет. Но является ли это правдой?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что в схождении благодатного огня накануне Пасхи нет ничего мистического и паранормального.

«Благодатный огонь — это народная вера, христианский культ и традиция. Многие утверждают, что этот огонь не обжигает руки, лицо, люди якобы делают им омывание, но я никогда не видел научных исследований об этом. Так что, к сожалению, это миф», — сказал эзотерик.

По его словам, благодатный огонь основывается исключительно на вере людей, и никакой магии в этом нет.

«Там ничего паранормального нет. Это дело рук человеческих, огонь люди сами зажигают, и монах армянской церкви неоднократно это показывал и доказывал. И я не видел ни одного видео, где бы кто-то держал на огне руку, а он не обжигал», — прокомментировал Рзаев.

Он подчеркнул, что суждение о том, что произойдет конец света, если огонь не сойдет, тоже остается недоказанным.

«Несколько раз благодатный огонь не сходил, но все существует. О чем тогда идет речь? Зачем переживать из-за конца света, если огонь не сойдет?» заключил собеседник.

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Фильм с опальным Козловским покажут на федеральном канале перед Пасхой
Фильм «Викинг» с Данилой Козловским покажут на Первом канале перед Пасхой
16 апреля 2025, 17:13

Данила Козловский (Фото: Телеграм, @danilakozlovsky_official)

Фильм «Викинг» с актёром Данилой Козловским в главной роли покажут на Первом канале в канун Пасхи. Программа передач на субботу, 19 апреля, опубликована на официальном сайте телеканала.
Долгое время проекты с участием актёра, который уезжал из России из-за критики политической ситуации в стране, не выходили на федеральных каналах. Фильм начнётся в 18:25, за несколько часов до начала прямой трансляции пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

Ранее Алла Пугачёва прокомментировала очередное выступление Данилы Козловского.

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#телевидение
#пасха
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Автоблогер Михеев и комик Дорохов приехали на завод «КАМАЗ»
16 апреля 2025, 15:43

Денис Дорохов и Денис Михеев (Фото: Telegram @pao_kamaz)

Авторы шоу «Рыцарь Дорох» и «Разгон» приехали на завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах.
«С дружественным визитом на автогигант приехал известный комик и байкер-любитель Денис Дорохов», — передаёт «Татар-информ».

С ними прибыл и автоблогер, соведущий шоу «Разгон» Денис Михеев.

«Мы на "КАМАЗе" сейчас были, огромное количество потрясающих людей, сильно кайфанули. Сейчас едем на тестовый полигон», — написал Михеев в своем Telegram-канале.

Гости посетили производственные площади завода двигателей, смогли поговорить с сотрудниками, а также, ветеранами и руководителями предприятия.

Далее их отвезли на автомобильный завод и на полигон, где они смогли покататься на КАМАЗах последнего поколения.

Пресс-секретарь «КАМАЗа» Олег Афанасьев рассказал, авторы шоу сами выразили желание посетить завод, а руководство не отказало.

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#штрафы
#предприятия
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Воинские звания в России: история появления, категории, отличия
16 апреля 2025, 14:50

Фото: Istock/blinow61

Одним из немаловажных вопросов об армии на сегодняшний день является иерархия, которая определяется воинскими званиями. В этом материале мы расскажем об истории появления воинских званий в России, какие вообще бывают погоны и их отличия друг от друга.

История появления воинских званий в России


История появления воинских званий в России уходит корнями в глубокое прошлое и тесно связана с формированием регулярной армии и развитием государственной структуры.

В Древней Руси не существовало чёткой системы воинских званий в современном понимании. Военные должности определялись в зависимости от рода, заслуг и положения в обществе. Княжеские дружины делились на старшую и младшую, а главными военачальниками были воеводы, тысяцкие, сотские и десятские — названия, отражавшие количество людей под их командованием.

В XVI веке при Иване IV (Грозном) начинается формирование более централизованной военной структуры. Создаются стрелецкие полки — первые прообразы регулярной армии. Командовали ими головы и стрелецкие сотники. Однако единая система воинских званий ещё не существовала.

Настоящая система воинских званий была введена Петром I в начале XVIII века в ходе масштабной военной реформы. В 1722 году он утвердил Табель о рангах — документ, определявший иерархию военной, гражданской и придворной службы. Табель ввёл строгую систему званий и рангов, начиная от прапорщика и заканчивая генерал-фельдмаршалом. Эти звания были аналогичны европейским и основывались на принципе заслуг, а не только происхождения.

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Воинская система продолжала развиваться. К званиям добавлялись новые, в зависимости от родов войск: появились, например, корнеты в кавалерии, штабс-капитаны, подполковники и другие. Армия становилась всё более профессиональной.

После Октябрьской революции 1917 года старая система званий была отменена. В РККА (Красной Армии) использовались должности (командир дивизии, бригадир и др.), а не звания. Однако в 1935 году в СССР воинские звания были восстановлены (например, лейтенант, капитан, майор и т.д.). В 1940 году появились звания генерал-майор, генерал-полковник и маршал.

После распада СССР в 1991 году Российская Федерация унаследовала советскую систему званий с незначительными изменениями. Сегодня в вооружённых силах России используются звания от рядового до генерала армии, а также маршал Российской Федерации — высшее воинское звание, присваиваемое исключительно в исключительных случаях.

Фото: Istockboggy22

Категории воинских званий


  1. Начальная ступень.
  2. Младший командный состав — звания военнослужащих, выполняющих командные функции на низком уровне.
  3. Старший командный состав — промежуточные звания между сержантами и офицерами.
  4. Офицерский состав, разделяется на младших, старших и высших.
  5. Исключительное, высшее воинское звание.

Воинские звания в России

  1. Солдаты.
  2. Сержанты и старшины.
  3. Прапорщики.
  4. Офицеры.
  5. Маршал Российской Федерации.

Как звания отличаются по цветам и типам погон


Отличия воинских званий в России по цвету и типу погон зависят от нескольких факторов: рода войск, категории званий, а также уровня.

Цвета погон по роду войск:

  • Сухопутные войска: зелёный, оливковый
  • Воздушно-космические силы: синий
  • Ракетные войска стратегического назначения: чёрный с красным
  • Воздушно-десантные войска: голубой
  • ВМФ (флот): чёрный (с золотом/серебром)
  • Росгвардия: бордовый
  • Медслужба: белый (иногда серый)

Фото: Istock/citr1965

Отличия по категории звания и типу погон:

  • Рядовые и сержанты: погоны из ткани без металлических вставок, цвет соответствует роду войск, знаки отличия — нашивные или вшитые. У сержантов — уголки и полосы: один уголок — младший, два — сержант, три — старший сержант, широкая полоса — старшина.
  • Прапорщики: погоны более плотные, тканевые, с золотистыми или серыми шевронами и звездами. Одна большая звезда — прапорщик, две — старший прапорщик.
  • Офицеры: младшие — золотистые или светлые погоны с продольной полосой (просветом) посередине, звезды расположены вертикально: 1 звезда — младший, 2 — лейтенант, 3 — старший лейтенант, 4 — капитан. Старшие офицеры: просвет —двойной, более крупные звезды, 1 — майор, 2 — подполковник, 3 —полковник. Высшие офицеры: погоны с вышитым золотым орнаментом, широкий просвет, большие звезды, 1 — генерал-майор, 2 — генерал-подполковник, 3 — генерал-полковник, 4 — генерал армии.
  • Маршал Российской Федерации: уникальные погоны широкие, с орнаментом и одной большой звездой над гербом России.

Отличия во званиях между сухопутными войсками и флотом

Воинские звания в сухопутных войсках и флоте имеют схожую структуру, но отличаются названиями и иногда порядком следования.

  • Рядовой состав: матрос, старший матрос.
  • Старшинский состав: старшина второй статьи, старшина первой статьи, главный старшина, главный корабельный старшина.
  • Мичманы: мичман, старший мичман.
  • Офицерский состав: младшие офицеры — младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант. Старшие офицеры — капитан 3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга. Высшие офицеры — контр-адмирал, выце-адмирал, адмирал, адмирал флота.
  • Высшее воинское звание: маршал Российской Федерации
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«Миссия Бога»: Психоаналитик заявила, что каждый человек оказывается созависимым и назвала первый признак этого
Психоаналитик Смолярчук: каждый человек однажды оказывается созависимым
16 апреля 2025, 13:14

Фото: iStock/Drazen Zigic

Одна из самых частых причин обращения к психологу — болезненные, полные страданий отношения, которые специалисты называют созависимыми. Люди с такой проблемой, как правило, наиболее чувствительны и тревожны к партнеру.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что созависимость — это состояние, в котором каждый из нас обязательно окажется однажды.

«Какие бы мы психологически продвинутые не были, мы все склонны к невротическим переживаниям, у каждого из нас есть привязанность к другому человеку», — сказала эксперт.

Психоаналитик назвала первым признаком созависимости желание спасти партнера от какой-либо проблемы.

«Я тебя спасу. Я вижу, что у тебя есть проблема, но я тебя спасу. Отведу к врачу, приведу бабку-гадалку, буду хорошо себя вести, буду с тобой заниматься сексом, даже когда не могу или не хочу, буду для тебя самой удобной. Вот это вот «удобная» — первый признак созависимости», — объяснила Смолярчук.

Она добавила, что как только человек начинает жертвовать своим временем и удобством, то личное благополучие «летит в тартарары», хотя при этом внутри есть надежда на улучшение ситуации.

«Когда, грубо говоря, человек берет на себя миссию Бога: я его изменю, я его спасу. Если человек несозависимый, то он при раскладе, который его не устраивает, просто уходит, но таких мало. Совершенно нормально побежать спасать своего любимого человека — это абсолютно обычная человеческая ситуация», — завершила специалист.

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