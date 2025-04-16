Фильм с опальным Козловским покажут на федеральном канале перед Пасхой

Данила Козловский (Фото: Телеграм, @danilakozlovsky_official)
Фильм «Викинг» с актёром Данилой Козловским в главной роли покажут на Первом канале в канун Пасхи. Программа передач на субботу, 19 апреля, опубликована на официальном сайте телеканала.
Долгое время проекты с участием актёра, который уезжал из России из-за критики политической ситуации в стране, не выходили на федеральных каналах. Фильм начнётся в 18:25, за несколько часов до начала прямой трансляции пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.
Ранее Алла Пугачёва прокомментировала очередное выступление Данилы Козловского.
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Анастасия Чубина