Судебные приставы разыскивают бывшего мужа Пелагеи – хоккеист Иван Телегин задолжал крупную сумму

Иван Телегин (фото: РИА Новости/Александр Кряжев)
Судебные приставы разыскивают бывшего мужа певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что исполнительный лист поступил от Никулинского районного суда. На основании этого документа с Телегина должны взыскать около шести миллионов рублей.
По словам источника канала, очередные финансовые трудности спортсмена связаны с его разводом с певицей Пелагей. Уже несколько лет бывшие супруги делят нажитое имущество.
Напомним, что в декабре 2024 года Телегин в очередной раз запретил дочери покидать Россию. Хоккеист опасается, что бывшая супруга может увезти ребёнка за границу. Своими запретами мужчина нарушил планы Таисии на каникулы, которые она собиралась провести вместе с мамой на море. До этого об ограничениях ребёнок узнал уже непосредственно в аэропорту, когда Пелагею с дочерью не выпустили в Турцию.
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По словам источника канала, очередные финансовые трудности спортсмена связаны с его разводом с певицей Пелагей. Уже несколько лет бывшие супруги делят нажитое имущество.
Напомним, что в декабре 2024 года Телегин в очередной раз запретил дочери покидать Россию. Хоккеист опасается, что бывшая супруга может увезти ребёнка за границу. Своими запретами мужчина нарушил планы Таисии на каникулы, которые она собиралась провести вместе с мамой на море. До этого об ограничениях ребёнок узнал уже непосредственно в аэропорту, когда Пелагею с дочерью не выпустили в Турцию.
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Анастасия Чинкова