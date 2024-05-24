Депутат Цунаева назвала популизмом идею о сокращении рабочей пятницы для женщин

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Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева раскритиковала предложение о сокращении рабочей пятницы для женщин.
Она пояснила, что подобные идеи являются популизмом и попыткой привлечь внимание.
Депутат добавила, что в российском законодательстве разработаны и функционируют меры поддержки для женщин. Более того, многие предприятия также оказывают меры помощи сотрудницам, в том числе семьям с детьми.
Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову. Он предложил сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней заработной платы.
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Депутат добавила, что в российском законодательстве разработаны и функционируют меры поддержки для женщин. Более того, многие предприятия также оказывают меры помощи сотрудницам, в том числе семьям с детьми.
«Что касается двух дополнительных часов: помимо того, что на ряде предприятий есть короткий день, здесь всё будет зависеть от работодателя. Есть процессы на ряде производств, которые требуют полного рабочего дня. Сокращение будет невозможно, если сменная работа. На мой взгляд, это популистская такая мера для того, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание», — добавила в беседе с Газета.ру Цунаева.
Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову. Он предложил сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней заработной платы.
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Мелисса Тимофеева