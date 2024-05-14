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Госдума утвердила кандидатуры на посты федеральных министров.
Антон Алиханов утверждён на пост министра промышленности и торговли.
Михаила Дегтярёва утвердили на должность министра спорта.
Сергей Кравцов остался на прежнем месте, возглавляя министерство просвещения.
Оксану Лут утвердили на должность министра сельского хозяйства.
Ольга Любимова осталась возглавлять Минкультуры, а Михаил Мурашко – Минздрав.
Антона Силуанова утвердили на пост министра финансов.
Роман Старовойт, экс-губернатор Курской области, назначен министром траснпорта.
Сергей Цивилев назначен министром энергетики.
После утверждения кандидатур Госдумой министров назначит президент России Владимир Путин. А министров силового блока, МИД и глав спецслужб он назначит после консультаций с Совфедом.
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Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства
Михаила Дегтярёва утвердили на должность министра спорта.
Сергей Кравцов остался на прежнем месте, возглавляя министерство просвещения.
Оксану Лут утвердили на должность министра сельского хозяйства.
Ольга Любимова осталась возглавлять Минкультуры, а Михаил Мурашко – Минздрав.
Антона Силуанова утвердили на пост министра финансов.
Роман Старовойт, экс-губернатор Курской области, назначен министром траснпорта.
Сергей Цивилев назначен министром энергетики.
После утверждения кандидатур Госдумой министров назначит президент России Владимир Путин. А министров силового блока, МИД и глав спецслужб он назначит после консультаций с Совфедом.
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Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства
Анастасия Чинкова