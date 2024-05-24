В Госдуме предложили сократить на два часа рабочую пятницу

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Вице-спикер ГД Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с предложением сократить рабочую пятницу на два часа для женщин. Об этом пишет РИА Новости.
«В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращённой на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты», — говорится в официальном письме.
Отмечается, что эта мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, муниципальных и государственных служащих.
Ранее, российское правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав на полтора года за сокрытие номеров. Соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. В пояснительной записке указано, что законопроект коснется специальных устройств, которые позволяют скрыть автомобильный регистрационный номер. Если правонарушение выявлено, водителю грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет, а также изъятие устройства.
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