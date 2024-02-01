Волынец: Отговорившим от аборта врачам надо давать Вифлеемский сертификат

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выдавать врачам, убедившим женщин отказаться от аборта, Вифлеемский сертификат.
Согласно её инициативе, выдача Вифлеемского сертификата должна быть равна стоимости аборта при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка. Волынец уверена, что такая мера также способствует повышению рождаемости в стране.
Ранее сообщалось, что по данным Социального фонда России, с 1 февраля размер маткапитала будет проиндексирован на 7,5%. Как передают argumenti.ru, теперь размер выплат составит на первого ребенка почти 631 тыс. рублей, на второго — 833,8 тыс. рублей.
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«Прошу рассмотреть вопрос о разработке федерального регламента, предусматривающего выдачу Вифлеемского сертификата медицинским работникам в размере стоимости прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка при отказе от искусственного прерывания беременности», — приводит RT текст обращения Волынец на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.
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Мелисса Тимофеева