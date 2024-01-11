Росстат: В России растет число стерилизаций женщин на фоне запрета абортов

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В России количество операций по стерилизации женщин в 2022 году выросло до 15 тыс., в то время как число абортов уменьшилось до 504 тыс. (с 1,87 млн ранее). Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные Росстата.
«В 2010 году стерилизации подвергались 12,5 тыс. женщин. К 2019 году их число выросло до 14,2 тысячи, а к 2022 году уровень достиг 15 тыс. Что касается абортов, то их количество в 2010 году составляло почти 1,87 млн. В 2019 году уменьшилось до 621 тыс., а в 2022 году показатель упал до 504 тыс.», — говорится в публикации.
Ранее РПЦ приравняла произвольный, медикаментозный и хирургический аборты к убийству. Патриарх Кирилл на фоне этого призвал запретить аборты в частных клиниках. Однако глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев уверен, что такой запрет не приведёт к повышению рождаемости. Кроме того, согласно опросу Russian Field, 67% россиян не поддерживают возможный запрет абортов в стране.
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Диана Аванесян