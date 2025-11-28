Депутат Вассерман выступил против запрета на рассылку дикпиков

28 ноября 2025, 15:28

Анатолий Вассерман (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что распространение интимных фото без согласия получателя не является критичной угрозой. Об этом он заявил в беседе с Осторожно Media.





Он отметил, что в сфере половой жизни есть куда более серьёзные нарушения, чем рассылка дикпиков.





«Я думаю, что это не такая страшная опасность», — сказал он.