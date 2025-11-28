Депутат Вассерман выступил против запрета на рассылку дикпиков
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что распространение интимных фото без согласия получателя не является критичной угрозой. Об этом он заявил в беседе с Осторожно Media.
Он отметил, что в сфере половой жизни есть куда более серьёзные нарушения, чем рассылка дикпиков.
«Я думаю, что это не такая страшная опасность», — сказал он.
По мнению политика, большинство рассылающих интимные фото — люди, которые изрядно комплексуют, и введение наказания может дать им преувеличенное мнение об их значении.