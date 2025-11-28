Достижения.рф

В Узбекистане власти полностью запретили продажу вейпов

В Узбекистане власти полностью запретили продажу вейпов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».



Под запрет попали электронные сигареты и любые другие никотиновые устройства. За нарушение предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 500 базовых величин (примерно 1,4 млн рублей), исправительные работы или лишение свободы сроком до пяти лет.

При этом предусмотрено исключение: если нарушитель признает вину и добровольно сдаст запрещённое устройство, его могут освободить от уголовной ответственности.

