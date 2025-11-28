Назвали последствия запрета дискредитирующего традиционные ценности кино
Шнейдеров: запрет на дискредитирующее ценности кино чреват ущербом для бизнеса
Запрет на распространение фильмов, которые могут дискредитировать традиционные ценности, способен серьезно повредить российскому кинобизнесу.
Такое мнение высказал киновед и кинокритик Давид Шнейдеров в интервью «Татар-информу». Он отметил, что основной проблемой является неопределенность формулировок закона.
«Любой закон хорош тем, что в нем невозможны двоякие толкования», — сказал собеседник.
Эксперт объяснил, что отсутствие четких критериев позволяет по-разному интерпретировать одни и те же действия в фильмах в зависимости от ситуации, что создает риски для злоупотреблений. По оценкам Шнейдерова, убытки стриминговых платформ и кинотеатров в результате нового закона могут быть колоссальными.