Назвали последствия запрета дискредитирующего традиционные ценности кино

28 ноября 2025, 13:52

Шнейдеров: запрет на дискредитирующее ценности кино чреват ущербом для бизнеса

Фото: istockphoto/igoriss

Запрет на распространение фильмов, которые могут дискредитировать традиционные ценности, способен серьезно повредить российскому кинобизнесу.





Такое мнение высказал киновед и кинокритик Давид Шнейдеров в интервью «Татар-информу». Он отметил, что основной проблемой является неопределенность формулировок закона.





«Любой закон хорош тем, что в нем невозможны двоякие толкования», — сказал собеседник.