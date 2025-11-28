В Москве сосед потребовал убрать новогоднюю елку из подъезда из-за ислама
В московском ЖК «Середневский лес» мужчина попросил жильцов убрать новогоднюю елку из подъезда, заявив, что она оскорбляет его религиозные чувства. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам мужчины, который исповедует ислам, религия не позволяет ему участвовать или одобрять такие традиции. В связи с этим он попросил соседей отнестись с пониманием.
Соседи отказались: все обсуждения уже прошли, и возражений не поступало.
«Русский дух новогоднего праздника включает в себя различные традиции и обычаи, которые связаны с историей и культурой России. Елку мы никуда убирать не будем, и точка!» — заявили жители.