В Москве сосед потребовал убрать новогоднюю елку из подъезда из-за ислама

28 ноября 2025, 15:08

Фото: iStock/petrenkod

В московском ЖК «Середневский лес» мужчина попросил жильцов убрать новогоднюю елку из подъезда, заявив, что она оскорбляет его религиозные чувства. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





По словам мужчины, который исповедует ислам, религия не позволяет ему участвовать или одобрять такие традиции. В связи с этим он попросил соседей отнестись с пониманием.



Соседи отказались: все обсуждения уже прошли, и возражений не поступало.





«Русский дух новогоднего праздника включает в себя различные традиции и обычаи, которые связаны с историей и культурой России. Елку мы никуда убирать не будем, и точка!» — заявили жители.