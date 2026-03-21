Курьер на электровелосипеде сбил девятилетнего ребенка на самокате в Москве
Курьер на электровелосипеде сбил 9-летнего мальчика на северо-западе Москвы
В Ангеловом переулке на северо-западе Москвы курьер на электровелосипеде сбил девятилетнего мальчика, ехавшего на самокате. Ребёнка госпитализировали, сообщили в столичной прокуратуре.
По данным ведомства, авария произошла с участием мужчины, управлявшего электровелосипедом, и малолетнего, передвигавшегося на механическом самокате. Пострадавшего доставили в больницу.
Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Тушинской межрайонной прокуратуры. Все обстоятельства устанавливаются.
Ранее в российском городе курьер избил женщину на дороге, и это сняли на видео.
