Школьникам Мытищ напомнили о правилах езды на электросамокатах и мопедах
Урок, посвящённый правилам дорожного движения, организовали для старшеклассников учебного корпуса №2 гимназии №17 в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Занятие в рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия» провели сотрудники Госавтоинспекции.
«Основной темой стало начало мотосезона — времени, когда на дорогах увеличивается число водителей электросамокатов, питбайков и мопедов», — рассказал член окружного Совета депутатов Григорий Шаповалов.Ребятам рассказали, как правильно передвигаться по дорогам на маломощном транспорте, какие нарушения чаще всего допускают водители такой техники и чем это грозит нарушителям, включая административную и уголовную ответственность, а также риски для здоровья.