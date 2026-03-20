Достижения.рф

Школьникам Мытищ напомнили о правилах езды на электросамокатах и мопедах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Урок, посвящённый правилам дорожного движения, организовали для старшеклассников учебного корпуса №2 гимназии №17 в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Занятие в рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия» провели сотрудники Госавтоинспекции.

«Основной темой стало начало мотосезона — времени, когда на дорогах увеличивается число водителей электросамокатов, питбайков и мопедов», — рассказал член окружного Совета депутатов Григорий Шаповалов.
Ребятам рассказали, как правильно передвигаться по дорогам на маломощном транспорте, какие нарушения чаще всего допускают водители такой техники и чем это грозит нарушителям, включая административную и уголовную ответственность, а также риски для здоровья.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0