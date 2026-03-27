В Петербурге самокатчик спровоцировал ДТП с автобусом, пострадали четверо
В Красносельском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего водителя электросамоката. Подробности приводит ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошёл 27 марта около 12:00 по московскому времени. На улице Рихарда Зорге в районе дома №10 15-летний подросток на электросамокате выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским автобусом.
В результате аварии травмы получили четыре пассажира автобуса: мужчина 1987 года рождения, две женщины 1958 и 1950 годов рождения и пятилетний ребёнок. Медики госпитализировали их.
В ведомстве уточнили, что пострадавший россиянин находится в тяжёлом состоянии. Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести. Сам виновник происшествия не пострадал.
