Депутат высказалась о запрете мигрантам работать в такси
Губернатор Петербурга Александр Беглов запретил мигрантам, работающим по патентам, водить такси до конца 2025 года. Депутат ЗакСа Марина Шишкина отметила, что мигранты преобладают в различных сферах, таких как ЖКХ и транспорт, что вызывает жалобы горожан.
В беседе с изданием «Петербургский дневник» она подчеркнула необходимость наведения порядка для безопасности жителей, но также выразила озабоченность по поводу поиска замены низкоквалифицированным кадрам.
Запрет будет вводиться постепенно с трехмесячным переходным периодом для работодателей. Шишкина добавила, что ограничение не затронет мигрантов с разрешением на работу и подчеркнула важность гармоничного сосуществования и диалога для создания безопасного и объединенного города.
Читайте также: