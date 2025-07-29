Депутат высказалась о запрете мигрантам работать в такси

29 июля 2025, 17:23

Депутат Шишкина: запрет мигрантам работать в такси сделает город безопасным

Фото: istockphoto / Apriori1

Губернатор Петербурга Александр Беглов запретил мигрантам, работающим по патентам, водить такси до конца 2025 года. Депутат ЗакСа Марина Шишкина отметила, что мигранты преобладают в различных сферах, таких как ЖКХ и транспорт, что вызывает жалобы горожан.