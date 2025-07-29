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Депутат высказалась о запрете мигрантам работать в такси

Депутат Шишкина: запрет мигрантам работать в такси сделает город безопасным
Фото: istockphoto / Apriori1

Губернатор Петербурга Александр Беглов запретил мигрантам, работающим по патентам, водить такси до конца 2025 года. Депутат ЗакСа Марина Шишкина отметила, что мигранты преобладают в различных сферах, таких как ЖКХ и транспорт, что вызывает жалобы горожан.



В беседе с изданием «Петербургский дневник» она подчеркнула необходимость наведения порядка для безопасности жителей, но также выразила озабоченность по поводу поиска замены низкоквалифицированным кадрам.

Запрет будет вводиться постепенно с трехмесячным переходным периодом для работодателей. Шишкина добавила, что ограничение не затронет мигрантов с разрешением на работу и подчеркнула важность гармоничного сосуществования и диалога для создания безопасного и объединенного города.

Анастасия Хохлова

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