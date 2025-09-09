Депутат высказался о бесплатной выдаче продуктов нуждающимся
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов считает маловероятным принятие законопроекта о бесплатной выдаче продуктов нуждающимся, сообщил он корреспонденту «Татар-информа».
Ранее инициатором предложения выступил депутат Сергей Миронов: он предложил выделить в магазинах специальные полки с бесплатными товарами с истекающим сроком годности для пенсионеров и малоимущих, выдаваемыми по пенсионному удостоверению или справке из органов соцзащиты.
Фаррахов же усомнился в корректности такой идеи. По его словам, выставление просроченных или близких к истечению товаров на отдельные полки выглядит унизительно; помимо этого, в супермаркетах уже предлагают существенные скидки на продукты с истекающим сроком годности. Депутат также отметил, что понятие «нуждающийся» требует точного определения.
Фаррахов предложил вместо этого усиливать финансовую поддержку граждан, чтобы они могли сами приобретать качественные продукты, в том числе по льготным ценам.
