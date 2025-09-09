Депутат Госдумы рассказал о способах списания долгов за услуги ЖКХ

09 сентября 2025, 03:34

Сергей Колунов: долги за ЖКУ можно списать через банкротство или рассрочку

Фото: iStock/LeventKonuk

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил РИА Новости, что россияне могут списать задолженность за коммунальные услуги через процедуру банкротства или договориться с управляющей компанией о рассрочке.





По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, если долг за ЖКУ составляет от 50 до 500 тысяч рублей, можно запустить процедуру банкротства во внесудебном порядке. Для долгов свыше 500 тысяч рублей потребуется обращение в суд.



Колунов отметил, что процедура банкротства является сложной и требует участия юристов, а также веских оснований, таких как отсутствие финансовых средств у должника. Кроме того, причиной списания долгов может стать смерть должника — в этом случае близкие должны предоставить управляющей компании копию свидетельства о смерти. Однако если квартира переходит по наследству, новый собственник наследует только долг за капремонт, а задолженность за ЖКУ может перейти только по соглашению сторон.



Парламентарий также добавил, что одним из самых простых способов погашения долга является рассрочка.





«Механизм простой: вся сумма распределяется на определенное число месяцев, в течение которых необходимо равными долями погашать задолженность. Плюс, если человек не имеет возможности платить за ЖКУ, он также может взять коммунальные каникулы. Договориться об этих вещах можно с управляющей компанией», — пояснил Колунов.