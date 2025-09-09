В Госдуме рассказали о датах и принципах индексации пенсий в 2026 году

09 сентября 2025, 01:53

Ярослав Нилов: пенсии проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Фото: istockphoto/Vershinin

Пенсии в России в 2026 году будут проиндексированы дважды: 1 февраля на уровень фактической инфляции и 1 апреля с учетом возможностей бюджета Социального фонда, причем апрельское повышение может превысить инфляцию.





Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС раскрыл детали индексации пенсий в 2026 году:





«Если пройдет вторая индексация, то очевидно, что это будет выше уровня фактической инфляции», — пояснил Нилов.

