В Госдуме рассказали о датах и принципах индексации пенсий в 2026 году
Ярослав Нилов: пенсии проиндексируют 1 февраля и 1 апреля
Пенсии в России в 2026 году будут проиндексированы дважды: 1 февраля на уровень фактической инфляции и 1 апреля с учетом возможностей бюджета Социального фонда, причем апрельское повышение может превысить инфляцию.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС раскрыл детали индексации пенсий в 2026 году:
«Если пройдет вторая индексация, то очевидно, что это будет выше уровня фактической инфляции», — пояснил Нилов.Депутат подчеркнул, что индексация теперь распространяется и на работающих пенсионеров, что стало возможным после изменений в законодательстве. Это означает, что все получатели страховых пенсий, независимо от статуса трудоустройства, получат повышение выплат. Нилов также уточнил, что точный уровень инфляции будет определен правительством в январе 2026 года, после чего пенсии будут скорректированы.
Для других видов пенсий действуют отдельные правила. Социальные пенсии традиционно индексируются с 1 апреля, а военные пенсии зависят от индексации должностных окладов военнослужащих. В 2025 году повышение военных пенсий запланировано на 1 октября, и аналогичная практика сохранится в 2026 году.