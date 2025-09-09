Милонов о запрете на выгул собак пьяными: «Алкоголик должен быть в наморднике»
Депутат Милонов поддержал запрет на выгул собак пьяными и подростками до 16 лет
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в поддержку законопроекта, запрещающего выгул собак опасных пород детям до 16 лет и людям в состоянии алкогольного опьянения. Ранее соответствующую инициативу одобрило Правительство России.
Парламентарий назвал разумным решение об ограничениях для подростков младше 16 лет, добавив при этом, что парни такого возраста, как правило, физически сильнее многих взрослых девушек.
Также Милонов прокомментировал запрет на выгул собак гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
«Если человек пьян, то собака уже выгуливает его, а не наоборот. Я считаю, что алкоголик должен быть в наморднике и с ошейником. В такой ситуации собака – более приличное биологическое существо, чем пьяный человек», – заявил депутат в интервью «Татар-информ».Парламентарий отметил, что главная цель инициативы – защита окружающих, поскольку даже ручные собаки опасных пород могут проявлять агрессию, что не всегда понятно посторонним.
По словам Милонова, ключевой вопрос заключается в том, кто будет контролировать соблюдение новых правил. По его мнению, полицейских для этого недостаточно, и можно использовать умные городские камеры видеонаблюдения.