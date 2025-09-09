Милонов о запрете на выгул собак пьяными: «Алкоголик должен быть в наморднике»

09 сентября 2025, 12:20

Депутат Милонов поддержал запрет на выгул собак пьяными и подростками до 16 лет

Фото: iStock/Chalabala

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в поддержку законопроекта, запрещающего выгул собак опасных пород детям до 16 лет и людям в состоянии алкогольного опьянения. Ранее соответствующую инициативу одобрило Правительство России.





Парламентарий назвал разумным решение об ограничениях для подростков младше 16 лет, добавив при этом, что парни такого возраста, как правило, физически сильнее многих взрослых девушек.



Также Милонов прокомментировал запрет на выгул собак гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.





«Если человек пьян, то собака уже выгуливает его, а не наоборот. Я считаю, что алкоголик должен быть в наморднике и с ошейником. В такой ситуации собака – более приличное биологическое существо, чем пьяный человек», – заявил депутат в интервью «Татар-информ».