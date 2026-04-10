Достижения.рф

Депутат высказался о безопасности старых домов в Татарстане

Фото: istockphoto/Dominik Spalek

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Марат Нуриев заявил о необходимости модернизации систем безопасности в жилых домах старой постройки.



По его словам, при возведении новых жилых комплексов действующие нормы, как правило, соблюдаются, тогда как старые здания строились по устаревшим стандартам. Нуриев пояснил, что приведение требований к актуальному уровню осуществляется по программам капитального ремонта и текущего содержания зданий.

«Неважно, новый дом или старый, главный показатель — безопасность жителей. Надо привести их в соответствие нынешней ситуации», — цитирует парламентария «Татар-информ».
В тот же день депутат подал документы для участия в предварительном голосовании. По его итогам определят круг кандидатов, которым доверят представлять интересы на выборах в Госдуму от Татарстана.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0