Депутат Госдумы провёл совещание с директорами предприятий Павловского Посада

03 апреля 2026, 15:25

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Совет директоров предприятий провели в Павлово-Посадском городском округе. Участие в нём приняли член фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Линара Самединова и глава округа Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На встрече обсуждали развитие предпринимательства и в целом экономики в округе и регионе.





«Каждый из нас понимает, насколько важен суверенитет — как на государственном уровне, так и в сфере бизнеса. Особенно остро это ощущают те, кто работает с иностранными партнёрами. Стабильность и развитие невозможно обеспечить без защиты своих интересов», — отметил Геннадий Панин.