Депутат высказался о билетах на концерт Кадышевой за 60 тыс. руб.

28 августа 2025, 11:26

Федоров: Дума не может повлиять на билеты на концерт певицы Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил «Татар‑информу», что парламент не в силах влиять на цены билетов на концерт Надежды Кадышевой, поскольку посещение концерта не относится к первоочередным потребностям населения.





По его словам, стоимость билетов определяется исключительно отношениями между продавцом услуги (артистом) и покупателем.



Ранее сообщалось, что билеты на московский концерт Надежды и Григория Кадышевых и ансамбля «Золотое кольцо» продаются по цене до 62,5 тыс. рублей. Федоров отметил, что если билеты предлагаются по такой цене, значит, находятся желающие их приобрести, и вмешиваться в эти рыночные отношения смысла нет.





«Не хочешь — не бери», — процитировал он распространённое правило.