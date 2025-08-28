Депутат высказался о билетах на концерт Кадышевой за 60 тыс. руб.
Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил «Татар‑информу», что парламент не в силах влиять на цены билетов на концерт Надежды Кадышевой, поскольку посещение концерта не относится к первоочередным потребностям населения.
По его словам, стоимость билетов определяется исключительно отношениями между продавцом услуги (артистом) и покупателем.
Ранее сообщалось, что билеты на московский концерт Надежды и Григория Кадышевых и ансамбля «Золотое кольцо» продаются по цене до 62,5 тыс. рублей. Федоров отметил, что если билеты предлагаются по такой цене, значит, находятся желающие их приобрести, и вмешиваться в эти рыночные отношения смысла нет.
«Не хочешь — не бери», — процитировал он распространённое правило.
Парламентарий сравнил ситуацию с регулированием цен на прогулочные яхты: это нишевая услуга для специфического круга потребителей, и государство не должно её ограничивать. Также он напомнил об аналогичных дискуссиях по дорогим билетам в Большой театр.