В Минтруда РФ рассказали о старте конкурса «Лидеры в интересах женщин – 2025»
Министерство труда и социальной защиты РФ запустило конкурс среди работодателей «Лидеры в интересах женщин – 2025». Об этом говорится в официальном документе ведомства.
Старт данному конкурсу был дан на полях Петербургского международного экономического форума. Прием заявок завершается 30 сентября. Как пишут на официальном сайте, итоги конкурса будут подведены уже в марте следующего года.
В Минтруда отметили, конкурс «Лидеры в интересах женщин» направлен на выявление и масштабирование лучших корпоративных программ, которые способствуют созданию условий для работающих женщин. Такие программы должны помочь прекрасному полу эффективно совмещать профессиональные и семейные обязанности.
В этом году победители конкурса получат возможность повысить уровень ЭКГ-рейтинга и представить свои корпоративные демографические программы в рамках проекта «Карта ответственного бизнеса».
