Скончался ветеран группы «Альфа», участник операций в Беслане и на Дубровке Валерий Канакин

На 66-м году жизни скончался генерал-майор Валерий Канакин
Фото: iStock/Boris Ipatov

В возрасте 65 лет скончался генерал-майор Валерий Канакин. Об этом сообщили в совете ассоциации ветеранов группы «Альфа».



Канакин в период с 2019 по 2023 год возглавлял Международную Ассоциацию ветеранов подразделения «Альфа», а также был участником ключевых операций по освобождению заложников, включая трагедию в Беслане.

Валерий Канакин родился 5 мая 1960 года в селе Овчарные Выселки Пензенской области. За свою службу он участвовал в освобождении заложников в Будённовске, на Дубровке в Москве и в Беслане.

В 2005 году ему было присвоено звание Героя России – одной из высших государственных наград за проявленные мужество и героизм.

Анастасия Чинкова

