Скончался ветеран группы «Альфа», участник операций в Беслане и на Дубровке Валерий Канакин

28 августа 2025, 11:11

На 66-м году жизни скончался генерал-майор Валерий Канакин

Фото: iStock/Boris Ipatov

В возрасте 65 лет скончался генерал-майор Валерий Канакин. Об этом сообщили в совете ассоциации ветеранов группы «Альфа».