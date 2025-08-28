Скончался ветеран группы «Альфа», участник операций в Беслане и на Дубровке Валерий Канакин
В возрасте 65 лет скончался генерал-майор Валерий Канакин. Об этом сообщили в совете ассоциации ветеранов группы «Альфа».
Канакин в период с 2019 по 2023 год возглавлял Международную Ассоциацию ветеранов подразделения «Альфа», а также был участником ключевых операций по освобождению заложников, включая трагедию в Беслане.
Валерий Канакин родился 5 мая 1960 года в селе Овчарные Выселки Пензенской области. За свою службу он участвовал в освобождении заложников в Будённовске, на Дубровке в Москве и в Беслане.
В 2005 году ему было присвоено звание Героя России – одной из высших государственных наград за проявленные мужество и героизм.
