СМИ назвали богатейшую женщину России
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким вновь возглавила список богатейших женщин России, следует из обновлённого рейтинга Forbes.
Это уже четвёртый раз, когда она лидирует. По итогам 2024 года её совокупное состояние оценено в 7,1 миллиарда долларов; за вторую половину года капитал вырос на 1,6 миллиарда — в конце августа 2024-го он составлял 5,5 миллиарда.
Второе место заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в 3 миллиарда долларов: в мае 2022 года она получила от супруга Владимира 20,6% акций крупнейшего российского производителя удобрений — холдинга «Фосагро». Третью строчку заняла президент Inteco Management Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов). В пятёрку также вошли вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила (1,2 миллиарда) и председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина (1,15 миллиарда).
За прошлый год число женщин‑миллиардеров в России выросло до рекордных девяти; суммарный капитал предпринимательниц, вошедших в первую десятку рейтинга, превысил 19 миллиардов долларов.
