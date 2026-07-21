Упрощённый порядок оформления гаражей и земельных участков продолжит действовать ещё пять лет
Госдума приняла закон о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Механизм позволяет гражданам в упрощённом порядке оформить право собственности на гаражи и земельные участки под ними. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».
После регистрации собственники получают возможность свободно распоряжаться недвижимостью: продавать, дарить, обменивать её или передавать по наследству.
По данным, приведённым авторами инициативы, только за последние два месяца более 57 тысяч человек воспользовались упрощённой процедурой оформления. За всё время действия программы россияне зарегистрировали свыше 700 тысяч гаражей и земельных участков.
Как отмечается, оформление прав собственности помогает защитить владельцев как от мошеннических схем, так и от возможных споров при дальнейшем использовании территории.
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