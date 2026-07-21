Упрощённый порядок оформления гаражей и земельных участков продолжит действовать ещё пять лет

21 июля 2026, 20:28

Госдума продлила «гаражную амнистию» до 1 сентября 2031 года

Фото: Istock / Evgen_Prozhyrko

Госдума приняла закон о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Механизм позволяет гражданам в упрощённом порядке оформить право собственности на гаражи и земельные участки под ними. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».