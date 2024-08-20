Депутат Водолацкий заявил о желании иностранцев переехать из западных стран в РФ

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что многие люди русского происхождения, проживающие в западных странах, хотят переехать в Россию в целях безопасности.
Так он прокомментировал указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, которые сделали выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.
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«В наши посольства, консульства обращается огромное число людей. Это потомки первой волны мигрантов после Октябрьской революции. Они потеряли язык, связь со своей родиной, но они сегодня столкнулись с тем, что на Западе полностью извращаются все семейные ценности, пропагандируется насилие, жестокость. И люди начинают искать, как обезопасить себя и своих детей, просят дать им возможность переехать в Россию», — пояснил в беседе с Газета.ру Водолацкий.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, которые сделали выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.
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Мелисса Тимофеева