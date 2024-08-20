Рогов о новом указе Путина: Россия становится спасительным ковчегом для нормальных людей

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Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, дал высокую оценку недавно подписанному указу президента России Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности России.
В понедельник Путин подписал указ, предусматривающий гуманитарную поддержку для иностранцев, которые уехали из своих стран из-за неприятия неолиберальных ценностей и политики своих государств. Согласно указу, такие лица смогут получить временное проживание в России без необходимости подтверждения знания русского языка. Также поручено МИД РФ составить список стран, проводящих политику, противоречащую традиционным российским ценностям. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов назвал указ символичным и значимым шагом, который укрепляет Россию как оплот традиционных ценностей.
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Рогов назвал указ символичным и значимым шагом, который укрепляет Россию как оплот традиционных ценностей.
«Этот указ делает Россию спасительным ковчегом для здравомыслящих людей, отвергающих безумные и искаженные идеи, навязываемые в их странах. Россия предоставляет им возможность найти пристанище и поддержку», – отметил Рогов.
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Елена Перлова