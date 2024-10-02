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Депутат Якубовский озвучил приоритетное направление работы Госдумы

Депутат Якубовский: Приоритет — наведение порядка в сфере незаконной миграции
02 октября 2024, 14:57
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в приоритете у ГД РФ является работа по наведению порядка в сфере незаконной миграции.
«Организация незаконной миграции должна стать особо тяжким преступлением, со сроками наказания от восьми до 15 лет лишения свободы, а действия, способствующие ей, должны повлечь за собой усиленную ответственность. Мы предлагаем установить срок лишения свободы до шести лет, а штрафы для юрлиц не только увеличить, но и ужесточить штрафы за повторное нарушение», — пояснил в беседе с RT Якубовский.

До этого руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль предложил запретить мигрантам ряд профессий и расширить опыт Калининграда, где гастарбайтерам запретили работать в перевозках, на всю страну.



«Количество нарушителей-таксистов, спровоцировавших ДТП, там практически равно нулю. Это ли не сигнал того, что нужно на государственном уровне ввести запрет на эту профессию для мигрантов? Будет закон — будет и порядок. Надо запретить мигрантам ряд профессий, в том числе профессию учителя, таксиста и так далее. Пусть из регионов приезжают наши граждане, пусть им здесь увеличивают зарплаты в два раза, предоставляют квартиры для проживания», — пояснил в беседе с «Царьградом» Крохмаль.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали владельцев хостелов, зарегистрировавших 900 мигрантов.

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#россия
В Московской области отремонтировали более 50 дорог
02 октября 2024, 15:49

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году провели ремонт более 50 участков региональных дорог в городах Московской области, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонт дорог в черте городов значительно повышает комфорт жителей, пользующихся как личным, так и общественным транспортом. В этом сезоне специалисты Мосавтодора обновили 90 км покрытия на 52 участках дорог, расположенных в 28 городах Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Обновление дорожного покрытия было выполнено на улице Солнцева в Рузе и на участке Волоколамского шоссе, на улицах Гагарина, Народной, Электрификации и Народное Имение в Раменском, на участке Новоугличского шоссе в Сергиевом Посаде, на улицах Московской и Профсоюзной в Наро-Фоминске.

Также были отремонтированы участки Волковского шоссе в Мытищах, проспекта Пацаева в Долгопрудном и улицы Главной в Дедовске.Кроме того, работы проводились на улицах Коммунистической и Герцена в Можайске, на Северном шоссе в Серпухове, на улице Пушкинской в Дмитрове, на улицах Андропова и Чайковского в Ступино, на улице Пришвина в Талдоме и на других участках региональной сети.

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#транспорт
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Названы самые популярные земельные услуги в Московской области
02 октября 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минимущества МО

В Московской области с начала года оказали более 107,3 тыс. государственных земельных услуг в электронном виде. О том, какие услуги оказались наиболее востребованными, рассказали в региональном министерстве имущественных отношений.
«Лидирующее положение в рейтинге земельных услуг по-прежнему занимает услуга по перераспределению земель. На неё было подано свыше 50,6 тыс. заявлений», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
На втором месте по популярности оказалась услуга по предварительному согласованию предоставления земельных участков: на неё жители области подали больше 44,7 тыс. заявлений. А замыкает топ-3 рейтинга услуга по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов: за три квартала текущего года ей воспользовались свыше 23,8 тыс. человек.

Услуги в электронном виде предоставляются через госпортал Московской области.

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#земельные участки
#минимущества
#московская область
#подмосковье
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Перечислены особенно высокооплачиваемые вакансии октября
«Работа.ру»: В Москве агенту по недвижимости предлагают до 900 тыс рублей
02 октября 2024, 15:43

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

Сервис «Работа.ру» представил рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий октября, куда вошли агент по коммерческой недвижимости с зарплатой до 900 тыс. рублей, а также водитель-экспедитор с грузовым автомобилем в Москве с заработной платой до 520 тыс. рублей.
Как передают «Известия», в этот рейтинг также вошли вакансии врача-стоматолога в Краснодаре с зарплатой до 300 тыс. рублей, руководителя отдела продаж в Уфе с оплатой до 300 тыс. рублей, GPU developer с зарплатой от 320 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, а также главный инженер в пищевой промышленности с зарплатой от 250 тыс. рублей.

До этого губернатор Кемеровской области Илья Середюк назвал Кузбасс кузницей рабочих кадров. Такое заявление он сделал на торжественном мероприятии ко Дню среднего профессионального образования в кемеровском филиале Российского государственного института сценических искусств.

«Подготовка квалифицированных кадров — одна из важнейших задач. Значительный вклад в социально-экономическое развитие региона вносит кузбасская система среднего профессионального образования. В сложные годы мы сумели её сохранить, так как кузбасской промышленности всегда нужны люди рабочих профессий. Сегодня мы делаем все, чтобы студентам было комфортно и интересно учиться», — приводит «Сiбдепо» слова губернатора.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самое большое число вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей в Москве и Московской области.

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#вакансии
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#зарплата
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В России хотят закрыть доступ к букмекерам для некоторых категорий граждан
ГД в I чтении запретила принимать ставки от несовершеннолетних и должников
02 октября 2024, 15:38

Фото: iStock/Wpadington

Госдума приняла в I чтении законопроект, который запрещает букмекерам и тотализаторам принимать ставки от некоторых категорий граждан. Об этом говорится в пояснительной записке к документу.
Уточняется, что данная инициатива направлена на усиление контроля за доступом к азартным играм уязвимых категорий населения. Под запрет попадают лица младше 18 лет, ограниченные в дееспособности по решению суда, а также граждане, которые уклоняются от исполнения судебных решений, в том числе по уплате алиментов.

На сегодняшний день законодательство не предусматривает прямого запрета для букмекерских контор принимать ставки от таких лиц. В итоге несовершеннолетним гражданам удается находить способы заключать пари, особенно посредством интернета.

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#спорт
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В Красногорске завершили монтаж путепровода в Аникеевке
02 октября 2024, 15:32

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Красногорске завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода в Аникеевке над железной дорогой Рижского направления, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Общая строительная готовность путепровода составляет 60%. Строители выполнили один из самых сложных этапов – монтаж металлоконструкций центральной секции пролетного строения непосредственно над железной дорогой. Параллельно продолжается монтаж пролетного строения со стороны Волоколамского и Новорижского шоссе. Общая масса металлоконструкций составит свыше 1,1 тысяч тонн», — сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
На объекте также ведутся дорожные работы и строительство ливневой канализации.

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#московская область
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В Тюмени скончался известный реаниматолог Сергей Целин
В Тюмени скончался анестезиолог-реаниматолог Сергей Целин
02 октября 2024, 15:21

Фото: iStock/jorgeantonio

В Тюмени умер известный анестезиолог-реаниматолог «Родильного дома №3» Сергей Целин. Об этом говорится в социальных сетях учреждения.
Представители медицинского учреждения отметили высокий вклад специалиста в медицину. Целин начал работать медбратом и прошел путь до врача анестезиолога-реаниматолога.

Он также заведовал профильным отделением. Целин принадлежал к династии медиков: был доктором также, как и его отец.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах на 88-м году жизни скончался знаменитый актёр и исполнитель песен в стиле кантри Крис Кристоферсон. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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Преподаватель Татаренко объяснила пользу чипирования домашних собак из бюджета
02 октября 2024, 15:13

Фото: iStock/olgagorovenko

Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила. Что идея чипировать домашних собак в Башкирии за счёт бюджета региона довольно полезная.
«Инициатива полезная, она сработает. В России уже обязательно чипируются все клубные собаки. Допуск к разведению, участие в выставках, — невозможно, если собака не чипирована. Многие будут не против чипировать бесплатно. С чипированными собаками у хозяина меньше проблем. Это большая помощь, если собака потерялась. В любой ветеринарной клинике могут считать чип такой собаки и быстро найти хозяина», — пояснила в беседе с RT Татаренко.

До этого сообщалось, что столичные ветеринары спасли щенка бордер-колли, проглотившего игрушечную мышку.

«Игрушечные мышки вызвали интерес собаки. Владельцы предусмотрительно убрали емкость с мышами высоко на шкаф, но бордер-колли недаром называют самой умной породой в мире: Альма нашла способ забраться даже в такое недосягаемое место. Ветеринарный врач Татьяна Заиграйкина отправила Альму на рентген, где была установлена локация инородного тела. Крупный предмет представлял опасность для жизни щенка, и пациентку взял на операцию хирург Антон Костин», — приводит «Москва 24» сообщение столичной госветслужбы.

Собака хорошо перенесла операцию и сейчас уже идёт на поправку.

Ранее сообщалось, что в подмосковных парках за месяц проведения акции удалось зарегистрировать свыше 360 питомцев, чипировать и вакцинировать – более 280.

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#чипирование
#животные
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Заммэра Ефимов: свыше 400 жителей Войковского района переезжают по реновации
02 октября 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Olga Novikova

Более 400 жителей Войковского района столицы переезжают в рамках программы реновации. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам строительства Владимир Ефимов. В частности, речь идет об улице Нарвская.
«Новый дом построен на месте снесённой пятиэтажки, жители которой ранее получили современные квартиры в соседней новостройке по адресу: Нарвская улица, дом 5А», — сказал чиновник.

Ефимов добавил, что в 19-этажном здании есть подземный паркинг с 68 машино-местами. Квартиры с улучшенной отделкой, и в них уже можно заселяться. Кроме того, там есть все необходимое, включая плиты, светильники и сантехнику. Обустроены придомовые территории.

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В Москве изменятся 15 маршрутов наземного транспорта с 5 октября
02 октября 2024, 15:02

Фото: iStock/m-gucci

В Москве изменятся 15 маршрутов автобусов и электробусов с 5 октября этого года. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Уточняется, что транспорт станет ходить чаще и будет подъезжать к новым жилым комплексам, станциям метро и железной дороге. По словам Ликсутова, продолжается повышение качества поездок в наземном транспорте по поручению столичного мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что в маршрутах автобусов № 196 и 378 появятся новые остановки. Автобусы маршрута С453 пойдут через жилой комплекс «1-й Ленинградский». Изменения также затронут и маршрут № 703 – автобусы будет следовать до Перервинской плотины.

В районе станций метро «Планерная» и «Динамо» изменятся места посадки в наземный транспорт. Также пригородные автобусы № 270 и 271 будут ходить до станции «Физтех».

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