Депутат Якубовский озвучил приоритетное направление работы Госдумы

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Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в приоритете у ГД РФ является работа по наведению порядка в сфере незаконной миграции.
«Организация незаконной миграции должна стать особо тяжким преступлением, со сроками наказания от восьми до 15 лет лишения свободы, а действия, способствующие ей, должны повлечь за собой усиленную ответственность. Мы предлагаем установить срок лишения свободы до шести лет, а штрафы для юрлиц не только увеличить, но и ужесточить штрафы за повторное нарушение», — пояснил в беседе с RT Якубовский.
До этого руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль предложил запретить мигрантам ряд профессий и расширить опыт Калининграда, где гастарбайтерам запретили работать в перевозках, на всю страну.
«Количество нарушителей-таксистов, спровоцировавших ДТП, там практически равно нулю. Это ли не сигнал того, что нужно на государственном уровне ввести запрет на эту профессию для мигрантов? Будет закон — будет и порядок. Надо запретить мигрантам ряд профессий, в том числе профессию учителя, таксиста и так далее. Пусть из регионов приезжают наши граждане, пусть им здесь увеличивают зарплаты в два раза, предоставляют квартиры для проживания», — пояснил в беседе с «Царьградом» Крохмаль.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали владельцев хостелов, зарегистрировавших 900 мигрантов.
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