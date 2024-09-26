В Петербурге задержали владельцев хостелов, зарегистрировавших 900 мигрантов

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В Санкт-Петербурге задержали владельцев хостелов, зарегистрировавших 900 мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Мои коллеги из УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих владельцев сети хостелов по подозрению в организации незаконной миграции», — написала она.
По ее словам, супруги управляли пятью недорогими гостиницами в разных частях города, где «массово регистрировали мигрантов», которые на самом деле не проживали в этих заведениях. Нелегальные мигранты из среднеазиатских стран в основном работали на стройках, добавила представитель МВД.
Она пояснила, что после оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были установлены партнерские отношения, для дальнейшей постановки иностранцев на миграционный учет.
В результате с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.
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