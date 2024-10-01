В Подмосковье мигранты захватили две квартиры пенсионерки

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В Подольске мигранты незаконно заняли сразу две квартиры пенсионерки. Об этом сообщает «360».
По данным издания, пожилая женщина купила две квартиры в доме на Школьной улице в посёлке Быково несколько лет назад. Спустя какое-то время здание признали ветхим, и она переехала.
Недавно женщина решила проверить, в каком состоянии находятся ее квартиры. В последний раз она была там в августе 2023 года. Приехав, она обнаружила, что замки входной двери взломаны, а в квартирах проживают выходцы из ближнего зарубежья. Они пояснили, что их заселила некая женщина, представившаяся собственницей жилья.
Пострадавшая пенсионерка обратилась в управляющую компанию, а также в полицию с просьбой в решении вопроса.
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Недавно женщина решила проверить, в каком состоянии находятся ее квартиры. В последний раз она была там в августе 2023 года. Приехав, она обнаружила, что замки входной двери взломаны, а в квартирах проживают выходцы из ближнего зарубежья. Они пояснили, что их заселила некая женщина, представившаяся собственницей жилья.
Пострадавшая пенсионерка обратилась в управляющую компанию, а также в полицию с просьбой в решении вопроса.
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Элина Позднякова