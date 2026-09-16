Депутат Якубовский посоветовал не выбрасывать старые квитанции за ЖКУ

16 сентября 2026, 19:18

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Оплаченные квитанции за жилищно-коммунальные услуги лучше не выбрасывать сразу. Такой совет дал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.





В разговоре с RT он пояснил, что квитанции могут пригодиться в случае возникновения ошибочной задолженности или других вопросов. При этом важно сохранять не только саму платёжку, но и чек оплаты.





«При этом законодательство не устанавливает для граждан специального обязательного срока хранения квитанций за ЖКУ. На практике разумный ориентир — не менее трёх лет. Это связано с тем, что общий срок исковой давности составляет три года», — отметил Якубовский.