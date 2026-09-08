Квитанции за ЖКУ можно будет получить на «Госуслугах» с 1 сентября 2027 года

08 сентября 2026, 16:52

Депутат Якубовский: Квитанции за ЖКУ будут присылать на «Госуслуги»

Фото: istockphoto/ArtemSam

С 1 сентября 2027 года в России вступает в силу новый порядок доставки платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». При этом бумажные квитанции полностью не отменяются — у граждан сохранится возможность получать их на руки.