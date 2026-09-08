Квитанции за ЖКУ можно будет получить на «Госуслугах» с 1 сентября 2027 года
С 1 сентября 2027 года в России вступает в силу новый порядок доставки платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». При этом бумажные квитанции полностью не отменяются — у граждан сохранится возможность получать их на руки.
Как пояснил в интервью RT депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, переход на электронный формат не будет обязательным для всех. В частности, пожилые люди, которые не пользуются интернетом и не имеют учетной записи на портале, смогут и дальше получать бумажные платежки. Специально регистрироваться на «Госуслугах» ради квитанций им не придется.
Парламентарий уточнил, что для пользователей портала закон предусматривает возможность добровольного согласия или отказа от получения электронных квитанций. После того как гражданин перейдет на цифровой формат, бумажный экземпляр ему могут перестать присылать.
Детальный порядок выбора способа доставки утвердит правительство. Якубовский подчеркнул, что важно сохранить возможность получать бумажную квитанцию без лишних сложностей, в том числе без необходимости обращаться через интернет. Особое внимание, по его словам, должно уделяться доступности этой процедуры для пожилых людей.
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