Депутат Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в домах

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил о необходимости активизации проверок газового оборудования в многоквартирных домах и ужесточения ответственности за нарушения. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, многие инциденты происходят из-за халатности или стремления сэкономить на безопасности.
Якубовский напомнил, что в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований эксплуатации газового оборудования предусмотрены административные штрафы: до 2000 рублей для граждан, до 5000 рублей для должностных лиц и до 100000 рублей для юридических. Однако парламентарий считает эти санкции недостаточными.
Якубовский призвал к более строгому контролю и серьезным мерам в этой важной сфере.
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Якубовский напомнил, что в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований эксплуатации газового оборудования предусмотрены административные штрафы: до 2000 рублей для граждан, до 5000 рублей для должностных лиц и до 100000 рублей для юридических. Однако парламентарий считает эти санкции недостаточными.
«Приоритет — безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков. Мы говорим о жизнях людей, и цена ошибки здесь недопустимо высока», — подчеркнул он.
Якубовский призвал к более строгому контролю и серьезным мерам в этой важной сфере.
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Дарья Осипова