Стал известен средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России

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Средний размер ежемесячных выплат за счёт пенсионных накоплений в России на начало 2025 года составил около 1,6 тысячи рублей. Такие данные предоставил Социальный фонд России, передает РИА Новости.
Согласно уточнённой информации, точный показатель равен 1 667,48 рубля (по состоянию на 1 января 2025 года), рассчитанный как соотношение пенсионных накоплений к периоду дожития, установленному на уровне 270 месяцев.
Если выплата не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера, накопления разрешается получить единовременно. 6 мая сообщалось, что россиянам объявили средний размер пенсии в стране.
На момент 1 января 2025 года в системе Социального фонда числится более 41 миллиона пенсионеров. Из них около 33,4 миллиона человек получают страховые пенсии по старости, 2,2 миллиона — по инвалидности, а 1,5 миллиона — по потере кормильца.
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Если выплата не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера, накопления разрешается получить единовременно. 6 мая сообщалось, что россиянам объявили средний размер пенсии в стране.
На момент 1 января 2025 года в системе Социального фонда числится более 41 миллиона пенсионеров. Из них около 33,4 миллиона человек получают страховые пенсии по старости, 2,2 миллиона — по инвалидности, а 1,5 миллиона — по потере кормильца.
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Мария Моисеева