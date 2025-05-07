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Стал известен средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России

Средний размер выплат за счет накоплений составил около 1,6 тысячи рублей в месяц
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Средний размер ежемесячных выплат за счёт пенсионных накоплений в России на начало 2025 года составил около 1,6 тысячи рублей. Такие данные предоставил Социальный фонд России, передает РИА Новости.
Согласно уточнённой информации, точный показатель равен 1 667,48 рубля (по состоянию на 1 января 2025 года), рассчитанный как соотношение пенсионных накоплений к периоду дожития, установленному на уровне 270 месяцев.

Если выплата не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера, накопления разрешается получить единовременно. 6 мая сообщалось, что россиянам объявили средний размер пенсии в стране.

На момент 1 января 2025 года в системе Социального фонда числится более 41 миллиона пенсионеров. Из них около 33,4 миллиона человек получают страховые пенсии по старости, 2,2 миллиона — по инвалидности, а 1,5 миллиона — по потере кормильца.

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«Ну ничегошеньки не нашли ведь»: Экс-губернатор Фургал предложил прокуратуре отыскать его миллиарды
Экс-губернатор Фургал «попросил» прокуроров найти у него требуемые 8,5 млрд рублей
07 мая 2025, 06:10

Фото: iStock/utah778

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал иронично «дал волю» прокуратуре лично найти у него 8,5 миллиардов рублей, которые с него взыскал суд. Он с радостью «вернет» деньги, если они найдутся. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда.
Ранее Хабаровский краевой суд отклонил жалобу экс-губернатора Сергея Фургала на взыскание с него и аффилированных компаний 8,5 млрд рублей. Во время заседания, прошедшего с его участием по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», Фургал заявил, что готов вернуть государству эти средства, если прокуроры помогут их найти.

«Если уж вы мне предъявляете 8,5 миллиардов, помогите мне их найти. Я с огромным удовольствием передам их государству... Если мы посмотрим, что арестовано у Фургала: дом, построенный в 2003 году, машина и машина для тайги... Вы мне назовите имущество или назовите счета какие-нибудь. Я не знаю, вы что-нибудь назовите, где у меня есть эти деньги?», — сказал он.
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Фургал подчеркнул, что за пять лет следствия у него не было обнаружено ни счетов, ни имущества, соответствующего сумме иска. Словом — «ну ничегошеньки», как объявил он.

Адвокат Фургала Дарья Грибанова указала, что доходы компаний, фигурирующих в деле, не превышали 69 млн рублей, что делает требование о 8,5 млрд необоснованным. Экс-губернатор также отверг связь с организациями, назвав их директоров и учредителей незнакомыми людьми.

Ранее суд приговорил Фургала к 22 годам колонии по обвинению в организации убийств предпринимателей.

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#машина
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Аэрофлот предупредил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана
Аэрофлот: часть рейсов в Азию отправится в обход Пакистана
07 мая 2025, 03:55

Фото: iStock/umenie

Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно временно изменят маршруты из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, передает РИА Новости.
В пресс-службе отметили, что полёты будут осуществляться в обход зоны ограничений, введённых на 48 часов.

По данным «Аэрофлота», изменение маршрута увеличит продолжительность перелётов в среднем на один-два часа в зависимости от направления. В компании подчеркнули, что альтернативные пути уже внедрены для обеспечения безопасности и соблюдения новых требований.

Ранее сообщалось, что Индия нанесла ракетные удары по Пакистану в рамках антитеррористической операции «Синдур». Видео с последствиями атак опубликовал Telegram-канал SHOT, на кадрах видны мощные взрывы и вспышки в районе города Музаффарабад в спорном Кашмире.

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#компании
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Папа римский Франциск при жизни назвал народы России и Украины братскими
Папа римский Франциск при жизни назвал народы России и Украины братьями и соседями
07 мая 2025, 02:53

Папа римский Франциск (Фото: iStock/Birute)

Папа римский Франциск незадолго до своей кончины дал интервью, в котором подчеркнул братские связи между народами России и Украины. Информация об этом стала доступной благодаря председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову. Он лично общался с понтификом и передал материалы агентству РИА Новости.
«Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда, при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери», — сообщается в интервью папы Франциска РИА Новости.
Ранее, в марте 2022 года, папа совершил обряд посвящения России и Украины непорочному сердцу Девы Марии, веря в мирное разрешение конфликта между странами.

Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет после инсульта, усугубленного хроническими болезнями. Он возглавлял католическую церковь с 2013 года, активно выступал за мир, был против любых войн и против ядерного оружия, а также призывал к мировому братству. Папу похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

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#папа римский
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Участники акции «Услышать Победу» смогут послушать архивные записи до 15 мая
06 мая 2025, 22:38

Фото: iStock / goodmoments

Всероссийская акция «Услышать Победу» продлится до 15 мая. Она проводится в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Акция позволит всем желающим погрузиться в атмосферу исторических событий 1945 года через архивные аудиозаписи. Чтобы прикоснуться к живым свидетельствам военного времени, нужно позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 200-0905.
«На горячей линии можно услышать голоса непосредственных участников великих событий. В коллекции архивных записей – исторические моменты: легендарный диктор Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Георгий Жуков выступает во время подписания капитуляции Германии. Помимо этого, можно послушать воспоминания Лидии Овчаренко – легендарной регулировщицы, находившейся в тот памятный день у стен Бранденбургских ворот», – рассказали организаторы проекта.
Они пригласили всех присоединиться к акции и вспомнить значимые моменты истории, связанные с Победой.


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#великая отечественная война
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Кабмин предложил новые меры для борьбы с хищением средств россиян
Кабмин предложил внести изменения в закон о банковской деятельности
06 мая 2025, 20:26

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон «О банковской деятельности» предложило внести правительство России. Как пишет «Коммерсантъ», новые правила позволят следователям блокировать средства на счетах россиян без судебного решения при подозрении, что деньги были украдены. Блокировка будет распространяться только на украденную сумму, а не на весь счет, и будет действовать не больше десяти дней, уточнили обозреватели.
По мнению экспертов, оперативные меры такого рода могут сыграть ключевую роль в борьбе с аферистами, но их может быть недостаточно. Мошенники могут похитить средства прежде, чем банк выполнит требование правоохранительных органов.

Исходя из пояснительной записки, проект закона разработан, чтобы повысить эффективность борьбы с хищениями денег с использованием технологий. До этого следствие должно было получить судебное решение, что замедляло процесс. Предполагаемый закон обеспечит более оперативные меры, но при этом они будут контролироваться.

Средства можно будет блокировать по разрешению прокурора и при наличии соответствующего уголовного дела. Эксперты резюмировали, что нужны дополнительные меры не только со стороны правоохранителей, но и банковских структур.

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