Стал известен средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон «О банковской деятельности» предложило внести правительство России. Как пишет «Коммерсантъ», новые правила позволят следователям блокировать средства на счетах россиян без судебного решения при подозрении, что деньги были украдены. Блокировка будет распространяться только на украденную сумму, а не на весь счет, и будет действовать не больше десяти дней, уточнили обозреватели.