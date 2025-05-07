«Ну ничегошеньки не нашли ведь»: Экс-губернатор Фургал предложил прокуратуре отыскать его миллиарды

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Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал иронично «дал волю» прокуратуре лично найти у него 8,5 миллиардов рублей, которые с него взыскал суд. Он с радостью «вернет» деньги, если они найдутся. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда.
Ранее Хабаровский краевой суд отклонил жалобу экс-губернатора Сергея Фургала на взыскание с него и аффилированных компаний 8,5 млрд рублей. Во время заседания, прошедшего с его участием по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», Фургал заявил, что готов вернуть государству эти средства, если прокуроры помогут их найти.
Фургал подчеркнул, что за пять лет следствия у него не было обнаружено ни счетов, ни имущества, соответствующего сумме иска. Словом — «ну ничегошеньки», как объявил он.
Адвокат Фургала Дарья Грибанова указала, что доходы компаний, фигурирующих в деле, не превышали 69 млн рублей, что делает требование о 8,5 млрд необоснованным. Экс-губернатор также отверг связь с организациями, назвав их директоров и учредителей незнакомыми людьми.
Ранее суд приговорил Фургала к 22 годам колонии по обвинению в организации убийств предпринимателей.
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«Если уж вы мне предъявляете 8,5 миллиардов, помогите мне их найти. Я с огромным удовольствием передам их государству... Если мы посмотрим, что арестовано у Фургала: дом, построенный в 2003 году, машина и машина для тайги... Вы мне назовите имущество или назовите счета какие-нибудь. Я не знаю, вы что-нибудь назовите, где у меня есть эти деньги?», — сказал он.
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Фургал подчеркнул, что за пять лет следствия у него не было обнаружено ни счетов, ни имущества, соответствующего сумме иска. Словом — «ну ничегошеньки», как объявил он.
Адвокат Фургала Дарья Грибанова указала, что доходы компаний, фигурирующих в деле, не превышали 69 млн рублей, что делает требование о 8,5 млрд необоснованным. Экс-губернатор также отверг связь с организациями, назвав их директоров и учредителей незнакомыми людьми.
Ранее суд приговорил Фургала к 22 годам колонии по обвинению в организации убийств предпринимателей.
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Мария Моисеева