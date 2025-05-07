Аэрофлот предупредил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана

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Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно временно изменят маршруты из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, передает РИА Новости.
В пресс-службе отметили, что полёты будут осуществляться в обход зоны ограничений, введённых на 48 часов.
По данным «Аэрофлота», изменение маршрута увеличит продолжительность перелётов в среднем на один-два часа в зависимости от направления. В компании подчеркнули, что альтернативные пути уже внедрены для обеспечения безопасности и соблюдения новых требований.
Ранее сообщалось, что Индия нанесла ракетные удары по Пакистану в рамках антитеррористической операции «Синдур». Видео с последствиями атак опубликовал Telegram-канал SHOT, на кадрах видны мощные взрывы и вспышки в районе города Музаффарабад в спорном Кашмире.
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По данным «Аэрофлота», изменение маршрута увеличит продолжительность перелётов в среднем на один-два часа в зависимости от направления. В компании подчеркнули, что альтернативные пути уже внедрены для обеспечения безопасности и соблюдения новых требований.
Ранее сообщалось, что Индия нанесла ракетные удары по Пакистану в рамках антитеррористической операции «Синдур». Видео с последствиями атак опубликовал Telegram-канал SHOT, на кадрах видны мощные взрывы и вспышки в районе города Музаффарабад в спорном Кашмире.
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Мария Моисеева